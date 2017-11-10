Несовершеннолетних циркачей из Мозыря возили на соревнования в «ЛНР» 10.11.2017, 11:50

1,445

Белорусские дети принимали участие в сомнительных соревнованиях.

Политик Алесь Логвинец во время «десанта» активистов его движения «Дзея» в Мозырь отметил в социальных сетях, что несовершеннолетние воспитанники Центра циркового искусства «Арена» в конце октября принимали участие в соревнованиях в Луганске, пишет nn.by.

Международный фестиваль «Цирковое будущее» проходит не впервые. Перерыв делался только на трагический 2014 год. В 2015 представителей Беларуси на фестивале не было, в прошлом году страну представляли сразу три коллектива, но совершеннолетних. В этом же году мозырская школа отправила в «ЛНР» еще и детей.

Беларусь представляли в Луганске «Канатоходцы-Кузнецовы», в том числе Дмитрий Соляник (22 года), Андрей Ситник (16 лет), Диана Ситник (14 лет) и Виктория Баграeнок (14 лет).

Таким образом, белорусских детей вывезли на соревнование в непризнанное потенциально опасное государство.

Стоит отметить, что «Цирковое будущее» проходит в рамках Гуманитарной программы «по воссоединению народа Донбасса». Проводит это все Министерство культуры, спорта и молодежи «ЛНР».

Белорусские дети подтвердили свой высокий класс и заняли первое место, но это не отменяет того факта, что они принимали участие в достаточно сомнительных соревнованиях.

Художественный руководитель студии «Арена» Мария Кузнецова сказала, что «ничего плохого» в Луганске она не усмотрела. «Все не так плохо», — отметила она.

Директор центра Наталья Дайнеко в свою очередь отметила, что дети ездили в Луганск неформально. «Было согласие родителей на выезд, какие проблемы?» — отметила она.

На вопросы о том, как юные артисты добирались до Луганска, какие могут быть последствия этого выезда и т.д., в администрации «Арены» отвечать не захотели.