Трамп: США и Китай найдут решение северокорейской ядерной проблемы 1 10.11.2017, 11:56

1,155

Фото: Reuters

Лидеры США и КНР также обсудили вопросы двусторонней торговли.

Президент Дональд Трамп по итогам переговоров в Пекине заметно снизил градус жесткой риторики в отношении Северной Кореи и проблемы торговли с Китаем. В четверг Трамп подчеркнул свое «невероятно теплое» чувство по отношению к своему коллеге, китайскому лидеру, Си Цзиньпину, передает «Голос Америки».

В ходе совместного зявления после переговоров Трамп выразил оптимизм, что США и Китай найдут решение ядерной северокорейской проблемы. «Я верю в такое решение так же, как и вы», - заявил глава Белого дома.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что между США и Китаем «нет разногласий по поводу Северной Кореи».

Тиллерсон, находящийся вместе с президентом в китайской столице, побеседовал с журналистами после переговоров между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые были посвящены вопросам торговли и ситуации вокруг Северной Кореи. По его словам, два лидера также откровенно обменялись мнениями о ситуации с правами человека и морских спорах в Южно-Китайском море.

Как заявил Тиллерсон, в ходе двухдневных переговоров Китай четко и безапелляционно дал понять, что появление ядерного оружия у КНДР для него неприемлемо.

«Между нашими задачами нет никаких расхождений, – сказал Тиллерсон. – У нас есть собственные соображения по поводу тактики, сроков и силы давления, и именно это мы долго обсуждали».

По словам Тиллерсона, Трамп сказал Си Цзиньпину: «Вы сильный человек. Я уверен, вы сможете решить эту проблему для меня».

Ранее президент Трамп заявил, что США и Китай должны работать вместе, чтобы освободить регион и весь мир от крайне серьезной угрозы со стороны «кровожадного» северокорейского режима.

Трамп выступил с заготовленным заявлением перед журналистами вместе с Си Цзиньпином, однако не стал отвечать на вопросы.

Он добавил, что Вашингтон и Пекин договорились «не повторять ошибок прошлого» в ситуации с Северной Кореей, которой удалось за прошедшие годы достичь стремительного прогресса в разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

«Весь цивилизованный мир должен объединиться, чтобы дать отпор северокорейской угрозе», – добавил Трамп.

Си Цзиньпин выступил в более сдержанном тоне, отметив, что Китай «вновь подтвердил свою приверженность денуклеаризации полуострова».

Двусторонняя торговля

Трамп и Си Цзиньпин также обсуждали двустороннюю торговлю, которая представляет собой щекотливый вопрос, поскольку американский лидер неоднократно возмущался по поводу огромного торгового дисбаланса между двумя странами.

Тиллерсон заявил, что, несмотря на многочасовые торговые переговоры, «пока удалось достичь лишь немногого», и добавил, что США донесли до китайский властей свое недовольство темпами прогресса.

По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 10 месяцев года профицит Китая в торговле США составил 223 миллиарда долларов.

Трамп отметил, что торговый дефицит с Китаем «шокирующим образом достигает сотен миллиардов долларов» в год. «Прошлые администрации довели ситуацию до такого уровня. Но я не виню Китай. Я высоко ценю Китай», – сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что у американо-китайского сотрудничества в сфере торговли есть большие перспективы, добавив, что за время визита Трампа были подписаны коммерческие соглашения общей стоимостью 206,5 миллиардов долларов.

Однако большинство анонсированных в Пекине соглашений представляют собой не имеющие обязательной силы меморандумы о намерениях, и, по данным Bloomberg News, «на их реализацию могут уйти годы, если это вообще случится».

Дерик Сизорс из Американского института предпринимательства сомневается, что подобные соглашения помогут решить реальные проблемы в торговых отношениях с Китаем.

«Президент любит соглашения и большие числа, но мы не сможем изменить то, что ему не нравится, в том числе торговый дефицит, не изменив торговые практики Китая, – считает эксперт. – Необходимо, чтобы у Китая был иной подход к торговле, чем сейчас».

По словам Сизорса, важным фактором является то, что китайские государственные предприятия никогда не закрываются: «А это значит, что американские товары и услуги никогда не победят на китайском рынке».

Си Цзиньпин отметил необходимость «глубокой дискуссии о торговом дисбалансе» с США, наряду с другими вопросами. Он также призвал американские компании принять участие в китайской инициативе «Один пояс и один путь», которая нацелена на создание крупнейшей в мире платформы экономического сотрудничества по аналогии с существовавшим в древности Шелковым путем.

Администрация Трампа представила ряд коммерческих соглашений, подписанных за время визита Трампа в Китай, в том числе контракт на продажу американской говядины и свинины на сумму 1,2 миллиарда долларов крупнейшему онлайн-ритейлеру Китая.

Министр торговли Уилбур Росс назвал такие соглашения «отличным примером» того, как США могут «продуктивно наращивать нашу двустороннюю торговлю».