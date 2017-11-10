Взбунтовавшиеся могилевчане: Пусть свои горисполкомы сносят! 4 10.11.2017, 12:03

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Ситуация вокруг рынка «Придорожный» в Могилеве накаляется.

В Могилеве жители протестуют против сноса рынка «Придорожный». Более тысячи его посетителей требуют от горисполкома, чтобы тот передумал строить стоянку на месте торговых павильонов. Люди возмущены тем, что рынок собираются ликвидировать, не спросив их мнения, говорится в репортаже «Радыё Свабода».

Чиновники же настаивают, что стоянка утверждена генеральным планом, который не подлежит корректировке, и предлагают предпринимателям разместить свои магазины на первом этаже дома, который собираются возводить рядом с рынком.

«Пусть свои горисполкомы сносят!»

Представители предпринимательского движения трижды ходили в горисполком. На одной из встреч чиновники пообещали не трогать рынок, однако вскоре председатель горисполкома Владимир Цумарев заявил, что от намерений снести торговые павильоны никто не отказывается.

«Мы должны жить цивилизованно и преобразовывать торговлю», - пересказали на собрании торговцев слова председателя горисполкома те, кто с ним встречался.

«Считаем, что диалог с чиновником еще продолжится, - успокаивали они возмущенных коллег. - Чиновники нас выслушивают. Ищут варианты. Наблюдают за настроением людей».

Предложил торговцам рынка занять первый этаж дома, который собираются возводить, сам Цумарев. Своим подчиненным он распорядился, чтобы в проект здания были внесены изменения. Предложение чиновника у предпринимателей поддержки не вызвало.

«Разве на первом этаже дома хватит места всем, кто на рынке работает, да и денег, чтобы туда переехать? - отреагировало возмущенно люди на собрании. - Нашего согласия нет. Пусть свои горисполкомы сносят! Если бы предприниматели были настолько богаты, то у них бы давно были свои магазины».

В управлении торговли подтвердили, что представители предпринимателей, торгующих на «Придорожном» рынке, были на приеме в горисполкоме. Их обращение находится на рассмотрении.

«Альтернативное решение якобы найдено, и их оно, кажется, устраивает. Но поскольку документы не подписаны руководством, поэтому мы не имеем права комментировать ситуацию», - сказали в управлении торговли.

«Нас, предпринимателей, никто слушать не будет. Люди, поддержите нас!»

Письменного ответа на коллективное обращение предпринимателей и посетителей рынка чиновники не дали. Пообещали прислать его к 19 ноября. Торговцы же не ожидают позитивных для себя новостей в письме из горисполкома.

«Нас, предпринимателей, никто слушать не будет, поэтому, пожалуйста, дорогие жители нашего района, надеемся на вас. Пишите письма и требуйте, чтобы рынок оставили здесь. Чем больше вы будете писать и звонить, тем лучше», - обратились к посетителям рынка торговцы.

Рынок «Придорожный» находится на городской окраине. Его посетители - жители района вдоль улицы Челюскинцев, а также пригородных деревень. Те, кто ходят на него, говорят, что их устраивают цены и ассортимент товаров. Торгуют на рынке продуктами и товарами широкого потребления.

По словам предпринимателей, рынок возвели семь лет назад по инициативе горисполкома. Деньги на павильоны и прокладку коммуникаций дали желающие торговать на нем. Договора на торговлю заключены на два года, но их могут отозвать в течение месяца. На рынке работает 150 человек. 1030 подписей под обращением не трогать рынок торговцы собрали за два дня.

«Депутат нас не защищает - надо его переизбрать»

Наиболее активные защитники рынка - люди пожилого возраста. Когда они взялись выяснять, почему на месте упорядоченной площадки, на которой в этом году заложили сквер, начали возводить многоэтажный дом, то и узнали, что рынок планируют снести.

«Мы против сноса рынка. На нем же столько людей закупается, а с нами никто не хочет говорить», - рассказали журналистам возмущенные посетители рынка.

«Наши власти не идут нам на встречу и не слышат нас, - говорят люди. - Они сидят в своих кабинетах, и хотя бы один сюда пришел и выяснил, даем ли мы согласие на снос рынка. Почему мы должны ходить к представителям власти, а не они к нам?».

Защитники рынка говорят, что надеялись на «депутата», чтобы он решил проблему, однако тщетно. Имя «депутата» никто вспомнить не смог.

«Он был здесь, но завуалировано сказал, что у нас ничего не получится, и ушел», - сообщили на собрании.

«Значит, его нужно переизбрать, - отреагировало собрание. - Зачем нам такой «депутат», если он не прислушивается к мнению избирателей?».

В конце собрания снова раздались призывы предпринимателей к посетителям рынка, чтобы те больше писали протестов в различные инстанции.

Сами же торговцы вновь собираются записаться на прием к руководству горисполкома, чтобы пересказать требования собрания.