Гейтс, Баффетт и Безос оказались богаче 50% населения США 2 10.11.2017, 12:10

Билл Гейтс

25 богатейших бизнесменов США вместе владеют состоянием в $1 триллион.

Состояние троих богатейших американцев по версии журнала Forbes в совокупности превышает суммарное состояние беднейшей половины населения США, или 160 млн человек, сообщается в докладе вашингтонского Institute for Policy Studies (перевод – lcmedia.com.ua).

Лидеры американского списка Forbes, о которых идет речь, — это основатель Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт. Их суммарное состояние оценено в $250 млрд, указывается в докладе. Как пишут его авторы, сведения они взяли из опубликованного Forbes в октябре рейтинга американских миллиардеров. Для исследования также использовались данные анализа потребительских финансов (Survey of Consumer Finances) ФРС США.

В докладе также отмечается, что 25 богатейших миллиардеров США вместе владеют состоянием в $1 трлн. В их числе основатель Facebook Марк Цукерберг и создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние средней американской семьи, не учитывая стоимость автомобиля, — $80 000, следует из документа.

«Если так продолжится, богатство по-прежнему будет накапливаться в руках все меньшего числа людей. Эту тенденцию мы наблюдаем десятилетиями», — пишет один из авторов исследования — Джош Хокси.

Для сокращения разрыва между беднейшими и богатейшими, как указано в докладе, необходимо принять два ключевых решения. Во-первых, не усугублять неравенство с помощью налоговых льгот для богатых, пишут авторы исследования. Во-вторых, они предлагают бороться с «концентрацией богатства» — с помощью тех же налогов.

На сайте Forbes уточняется, что в середине сентября, когда редакция закончила работать над рейтингом, состояние Безоса, Гейтса и Баффетта в совокупности оценивалось в $248,5 млрд. С тех пор сумма выросла до $263 млрд, во многом благодаря увеличению состояния основателя Amazon на фоне подорожания акций компании, пишет журнал.

Издание оценивает состояние 400 богатейших американцев с 1982 г. Для попадания в первый рейтинг достаточно было состояния в $100 млн, пишет журнал. В 2017 г. проходной порог достиг рекордных $2 млрд.