В Бобруйске начали серийный выпуск шин для «Джили» 12 10.11.2017, 13:08

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За ноябрь планируется сделать более тысячи таких шин.

ОАО «Белшина» (Бобруйск) начало серийный выпуск шин одна модель с посадочным диаметром 18 дюймов.

Как сообщила БелТА пресс-секретарь предприятия Виктория Кулик, летние шины линейки Astarta SUV предназначены для эксплуатации на легковых автомобилях Geely завода СЗАО «БелДжи».

В адрес автокомпании в конце октября, согласно подписанному контракту, уже была отгружена первая партия шин типоразмера 225/60R18 в количестве 700 штук. В ноябре планируется поставить еще более тысячи шин данной модели. Планируется, что новинка появится в розничной продаже в следующем сезоне.

Эти шины в июне текущего года прошли сравнительные лабораторно-дорожные испытания в конкуренции с импортными аналогами. При этом утверждается, что белорусская продукция «превзошла аналоги по нескольким показателям».

В августе данные шины успешно прошли испытания и на полигоне для испытаний мобильных машин в Беларуси.