Три новых штаба НАТО: К чему готовится Альянс 10.11.2017, 13:12

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НАТО серьезно увеличивает инфраструктуру альянса в Европе.

Об этом договорились министры обороны стран членов НАТО во время очередной встречи в Брюсселе. Основные направления развития Альянса: новые командные центры, масштабное расширение транспортной инфраструктуры и кибербезопасность, передает «Настоящее время».

Штаб по Атлантике будет отвечать за безопасность морских путей и линий коммуникации в акватории Атлантического океана. Это решение генсек НАТО напрямую связал с активностью в этом районе российских подводных лодок.

Штаб по логистике будет отвечать за управление и координацию переброски сил по Европе. Министры договорились повысить пропускную способность ключевых объектов европейской транспортной инфраструктуры: автомагистралей, мостов, аэропортов и морских портов.

И, наконец, альянс создает единый центр по кибербезопасности. В его обязанности будет входить координация действий национальных сил как по отражению кибератак, так и по разработке собственных киберопераций.

О создании штаба координации киберсил в Европе страны альянса договорились еще в прошлом году. Что касается других договоренностей, то, по словам Йенса Столтенберга, детали будут уточнены будущей зимой, во время очередной встречи министров в Брюсселе. А окончательные решения примут главы государств-членов НАТО летом будущего года.

Подробности, в том числе географические этих преобразований пока не сообщаются – места дислокаций новых штабов, принципы их формирования не разглашают. Отвечая на вопросы после первого заседания совета министров стран Альянса генсек Столтенберг подробно остановился на кибербезопасности.

"Целью НАТО всегда было и остается достижение максимального эффекта минимальными усилиями. Кибервлияние в этом смысле может быть лучшим выходом. Все зависит, конечно, от ситуации, но мы видели, как члены НАТО использовали кибервозможности против ИГИЛ в Ираке и Сирии, и это стало важной частью борьбы с ИГИЛ. Я убежден, что в любом военном конфликте, киберсоставляющая будет неотъемлемой частью, поэтому нам следует укрепить нашу киберзащиту и наши кибервозможности", – сказал генсек НАТО.

Зачем Северо-Атлантический альянс именно сейчас решил активно заняться кибербезопасностью и логистикой – этот вопрос мы задали сотруднику Королевского Объединенного института оборонных исследований Игорю Сутягину.

— Сейчас встреча в Брюсселе министров обороны НАТО, вчера генсек объявил о первых планах, вы наверняка знаете. Что это означает? Это усиление Альянса, это перегруппировка Альянса, что Альянс делает сейчас в Европе?

— Это не перегруппировка. Просто альянс выполняет те функции, которые на него, собственно, и возложены – быть готовым к обороне от тех угроз, которые существуют. Угроза атаки, в первую очередь, средств связи и управления внутри НАТО средствами кибернетическими, то есть программными средствами – она реально существует, она опробуется российской армией на протяжении, по крайней мере, двух последних лет, на учениях "Кавказ-2016", "Запад-2017" это все отрабатывалось.

Естественно, что пора уже просыпаться, два года люди по другую сторону границы учатся, как это делать, ну, надо начинать заниматься обороной. Они начинают заниматься обороной, теперь это переводится все из разряда самодеятельности каких-то отдельных командиров в разряд централизованной деятельности, централизованной подготовки. То есть они просто продолжают свою обычную оборонительную политику.

— А пункт, касающийся транспортной инфраструктуры, для меня, человека достаточно поверхностно знакомого с военным делом, самым страшным показался, когда говорят: давайте проверим мосты, дороги, аэропорты, порты. А это зачем?

— Насчет мостов, дорог тут немножечко все попроще, потому что как раз там угроза не такая серьезная. А вот, в первую очередь, аэропорты и управление воздушным движением – это самая серьезная вещь, потому что все диспетчерское управление полетами и авиацией, и в первую очередь гражданской авиацией, завязано на компьютеризованной системе управления воздушным движением.

Если, как это случалось несколько раз на протяжении последних лет, происходит какой-то сбой в этом центральном компьютере, то тогда просто-напросто все диспетчеры слепы, а командиры воздушных судов гражданских просто-напросто не готовы к тому, чтобы самостоятельно выполнять полеты, навигацию, выполнять посадки. Плотность движения настолько высока, что без внешнего управления это просто катастрофа.

Если централизованно будет совершена атака на систему управления воздушным движением, это будет хаос, который очень быстро, если не взять обратно под контроль движение, приведет просто к катастрофе.

— Вопрос, касающийся командных пунктов. Атлантика, логистика, кибербезопасность – создается три неких штаба. А где они могут располагаться, как вы думаете?

— Это трудно сказать. Тут будут играть очень большую роль даже политические факторы, где разместить командование, с тем, чтобы максимально интегрировать страны, чтобы никто не был обойден. У нас нет ничего, мы члены НАТО, но никакую видимую роль не играем.

Но, вообще говоря, можно предположить, что, скажем, кибернетический центр по идее должен находиться где-то в районе узлов, видимо, мировых и трансатлантических волоконно-оптических линий связи, потому что это именно место, где сходятся, по большому счету, все кибернетические входы и выходы. Поэтому логично далеко не отодвигать. В этом плане я бы предположил, что, возможно, Великобритания, в каком-то смысле, возможно, Исландия.

— Ирландия?

— Ирландия не является членом НАТО.

— Не является, но тем не менее такой важный хаб цифровой сейчас.

— Цифровой хаб, но она не член НАТО, и поэтому там сложно разместить натовское подразделение. По идее это было бы как раз очень хорошо, я поэтому и говорю об Исландии, потому что она сидит немножко в стороне, но все-таки на этом большом мосту, связывающем Америку, то есть Канаду и США, с Европой. Великобритания в этом смысле еще лучше. Великобритания, отчасти, может быть, Франция. Но Великобритания сидит чуть-чуть дальше, поэтому она может быть лучше географически размещена, хотя Великобритания и так перегружена разными командованиями. То есть здесь немножко несбалансированно.

В плане логистики здесь трудно сказать, здесь будет зависеть ответ от того, на какой вид транспорта они будут делать логический упор. Если это авиационный, морской или наземный, то есть автомобильный и железнодорожный, ответ будет очень разный. Если наземный – я думаю, логично будет иметь где-нибудь в Европе, возможно, в южной части Германии, где в принципе такой почти географический центр Союза. Если авиационный – возможно, тоже в Германии, потому что самые загруженные аэропорты, если не Хитроу, то самые загруженные аэропорты – это в Германии, Франкфурт. Видимо, где-нибудь там.

Если говорить об атлантическом командовании, возможно, это будет посажено где-нибудь в Португалии, Испании и Франции, потому что Великобритания уже является местом, где находится морское командование НАТО. Я бы так сказал. Хотя, безусловно, это лишь спекуляции на основе географии и политических особенностей.