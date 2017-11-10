«Пусть покурят за 5 евро»: В сети появилось видео о забастовке контрабандистов 1 10.11.2017, 13:18

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Белорусский «сигаретчик» читает рэп о своей судьбе.

9 ноября на канале сайта pogranec.by появился видеоролик с исповедью контрабандиста, пишет tut.by.

«Ездил раньше я к полякам, сигареты им возил. Зарабатывал прилично, если надо штраф платил. Только что-то за два года изменилось не туда. Оборзели по закупке, увеличили «мандат» (сокращенно от польского mandat karny — штраф. — Прим.)», — читает рэп в начале ролика закадровый голос.

Выход автор ролика видит в забастовке контрабандистов:

«Вот бы им бойкот устроить — за границу ни ногой. Пусть покурят за 5 евро, сделать им урок такой. И тогда б они взмолились: и таможня, и курцы, нам бы деньги повалили — мы ведь с вами молодцы. Я уверен, все на место стало б месяца за два. Пусть считают это местью, верно муве (от польского mówię — говорю. — Прим.) я, братва?»