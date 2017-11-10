Россия планирует ввезти на территорию Крыма 200 тысяч человек из Сибири и Дальнего Востока 34 10.11.2017, 13:40

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Стало известно о новом глобальном плане Кремля по полуострову.

В ближайшее время Кремль планирует завезти на территорию Крыма порядка 200 тысяч человек с Сибири и Дальнего Востока, вытолкнув аборигенов с оккупированной территории.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал политик из Крыма, общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"У Кремля есть задача вытолкнуть с территории Крыма украинцев. Например, военнослужащих, сотрудников спецслужб, бывших милиционеров, которые предали свою страну и пошли служить оккупантам, отправляют служить в Дагестан, Бурятию, Чечню и т.д. Их уже не спрашивают, поскольку они уже связали себя контрактами", — поделился Сенченко.

По словам политика, в отношении украинских граждан на оккупированной территории, которые остались без работы, действует другая схема.

"Они состояли на учете в службе занятости. Когда эти граждане в очередной раз пришли в уже оккупационную службу занятости, то им стали предлагать работу. Где? В Улан-Удэ, Сыктывкаре, Дагестане, Чечне и так далее. Если украинцы отказывались, то им предлагали Свердловск, Челябинск и т.д. Если снова отказывались, то их снимали с учета как безработных. Тогда эти люди оставались без источников существования", — описал ситуацию Сенченко.

"По моим данным, в ближайшее время оккупанты планируют ввезти на территорию Крыма порядка 200 тысяч человек с Сибири и Дальнего Востока. И не вахтовым методом, а на постоянное место жительства. Аборигенам они абсолютно не доверяют. И это не зависит от того, были ли эти люди активно против или активно за оккупацию", — добавил политик.