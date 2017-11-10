Видеофакт: Американские теннисистки танцуют под «Лявониху»3
- 10.11.2017, 13:47
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Сборная США по теннису прибыла в Минск на финал Кубка федерации.
В Минске американские теннисистки танцевали под "Лявониху". Видео появилось в Twitter. Накануне финала Кубка федерации Беларусь — США, который пройдет 11-12 ноября, состоялся официальный ужин его участников. Во время него и танцевали Слоан Стивенс, Элисон Риске, Коко Вандевеге и Шелби Роджерс, пишет Еврорадио.
Кстати, 10 ноября в минской ратуше прошла жеребьевка финальных поединков. Расписание следующее:
11 ноября
Александра Саснович — Коко Вандевеге (начало в 14.30)
Арина Соболенко — Слоан Стивенс
12 ноября
Арина Соболенко — Коко Вандевеге (начало в 14 часов)
Александра Саснович — Слоан Стивенс
Вера Лапко/Лидия Морозова — Элисон Риске/Шелби Роджерс.
#FedCupFinal Dance Off! Who wins, 🇺🇸 or 🇧🇾? pic.twitter.com/1hJglxPF17— Fed Cup (@FedCup) 9 ноября 2017 г.