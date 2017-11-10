Доллар продолжает обновлять годовой максимум 4 10.11.2017, 13:56

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Американская валюта дорожает восьмые торги подряд.

Доллар и евро на валютных торгах 10 ноября подорожали, российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0006 до Br1,9921 (9 ноября - Br1,9915 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0083, его курс составил Br2,3183 (9 ноября - Br2,31 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0002 до Br3,3617 за 100 российских рублей (9 ноября - Br3,3619 за 100 российских рублей).