Создатель Pokеmon Go выпустит игру по вселенной Гарри Поттера 10.11.2017, 14:06

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Разработчики обещают сделать проект новым этапом в эволюции мобильных игр.

Создатель нашумевшой AR-игры Pokеmon Go американская студия Niantic Labs анонсировала выход нового проекта в дополненной реальности. На этот раз игроки смогут погрузиться в обширную вселенную Гарри Поттера, созданную писательницей Джоан Роулинг, пишет dev.by.

Harry Potter: Wizards Unite обещают сделать новым этапом в эволюции мобильных игр. Игроки смогут изучать «заклинания», исследовать районы и города, чтобы находить и побеждать чудовищ и объединяться с другими игроками для борьбы с командами противников.

Ранее представители Niantic Labs рассказывали, что планируют использовать аудиокоманды в будущих проектах, чтобы упростить игровой процесс. Возможно, этим сможет похвастаться уже проект про приключения Гарри Поттера.

TechCrunch утверждает, что механика игры будет схожа с первым проектом компании Ingress, в котором нужно было перемещаться в реальном мире для сбора артефактов и «защиты» локаций.