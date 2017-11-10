Анекдот про Вовочку Александр Мельман, mk.ru

10.11.2017, 14:49

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Фото: AFP

Путин и его друзья из кооператива «Озеро» напоминают персонажей из известного романа Сорокина.

А говорили: почему власть молчит, не делает выводов, не высказывается по поводу 100-летия Великой и Октябрьской. Боится? Нечего сказать? Чапай думает? Но вот, кажется, она все сказала — двумя важнейшими фильмами «Троцкий» и «Демон революции», одновременно прошедшие на Первом канале и «России 1».

Ленины, Троцкие, Парвусы — все смешалось в доме под названием Россия. Боливар не выдержит двоих? Выдержит, выдержит — и двоих, и троих… Сколько там у нас Лениных — Россия всех выдержит.

«Датские» премьеры, как в то самое советское время. Но очень важные. Важные еще и потому, что по ним мы, наконец-то, можем понять, что же думает наша власть о сокровенных моментах сегодняшней жизни, современной истории. Так давайте вместе поработаем коллективной радисткой Кэт и начнем расшифровку.

Ленин

«Кого мы только не играли», говорил Евстигнеев в фильме «Берегись автомобиля». Да, кто у нас только не играл Ленина. Щукин, Штраух, Ульянов, Каюров, Нахапетов (молодого) — это в кино. Калягин, Янковский — в театре. Ленины были прекрасные, но по этому поводу всегда есть масса веселых историй. Как на спектакль МХАТа «Так победим!» пришел Леонид Ильич Брежнев, например, и при виде Владимира Ильича — Калягина громко на весь зал спросил у товарищей по политбюро: «Здесь надо похлопать?» Вот так один Ильич аплодировал другому.

Но кто у нас на новенького? Ленин, отдаленно напоминающий Евгения Миронова, а также «Идиота», в хорошем смысле. Это в «Демоне революции». В «Троцком» Ленин — Евгений Стычкин, также в общих чертах похожий на самого себя.

Вообще в этих двух фильмах целая комедия положений. Вот вам Парвус — Бондарчук, а вот Пореченков, выбирай любого. Вот Троцкий — ну типичный Колчак, вдруг ставший евреем. А вот Максим Матвеев — и там, и там. Тоже, надо полагать, историческая личность.

Но теперь только о Ленине. Поначалу Ленин в исполнении Евгения Миронова — ходячий анекдот. Это его гр-р-р-оссирование, Наденька, Инесса, этот его любовный треугольник — смех, да и только. Мы дома, когда смотрели первые серии, при виде такого Ленина хохотали до упаду.

Но потом, дальше, Миронов рисует образ уже более яркими мазками. Он становится таким уютным, теплым, ласковым человечком… Интересно наблюдать, как он просто пьет воду, как играет в шахматы, переставляя фигуры, как произносит банальные революционные фразы — с любовью, достойной лучшего применения. Ну хотя бы к Наденьке. Только внутри у этого Ленина абсолютная пустота. Маленький, суетливый дядечка — это и есть вождь великой революции. Таких не берут в Мавзолеи. «Чемодан, вокзал, Волково кладбище», — так и хочется ему сказать. Я не кощунствую, нет, за последние 25 лет над Лениным так покощунствовали, дай боже! Я просто размышляю в стилистике фильма.

Ленин Миронова — это такой Иудушка Головлев, блестяще сыгранный им на сцене МХАТа. Коварный, холодный, лицемерный… Ленин Стычкина в «Троцком» — вообще монстр, да просто упырь. Вопросы есть?

Теперь можно точно сказать: нынешняя власть боится Ленина, не доверяет Ленину. Ленин для нее не просто вождь первого государства рабочих и крестьян, но автор сценария и продюсер Великой оранжевой революции, то есть того, чего нынешний Кремль боится больше всего на свете. Поэтому великий Ленин — это уже в прошлом. Мелкий бес (вспомним Достоевского) — вот это пожалуйста.

Сталин

Ленин для власти оказался опаснее Сталина. Со Сталиным смирились, теперь им просто пользуются. На самом деле нынешняя власть — безусловные антисталинисты, достаточно гуманные, мирные люди. (Мы еще ее вспомним добрым словом, когда этой власти не будет.) По «России», «Культуре» уже многие годы идут фильмы с антисталинской направленностью, казалось бы, абсолютно разоблачающие усатого пахана. Но воз и ныне там — Сталин с нами! И тогда власть решила применить старый дедовский способ: не можешь противостоять — возглавь. Теперь, по возможности, на госканалах смягчается критика Сталина. Наоборот, он уже встроен во властную вертикаль. Власть поняла: нападая на Сталина, она таким образом рубит сук, на котором сидит. Да, тиран; да, загубил миллионы безвинных — но это «издержки производства». Сакральность, нерушимость власти — вот главный тренд.

Путин

По-моему, он был бы и сейчас не прочь стать генсеком. Провести шикарное совещание к 100-летию Октября в мировом масштабе. Высказать в адрес Ленина слова беспримерной благодарности. А когда-то он мог бы, как Штирлиц, услышав по радио нужные позывные, напомнившие тому о дне советской армии — 23 февраля, налить себе, любимому, рюмочку водки и выпить за великий день 7 ноября — там, в Германии, в далеком Дрездене. «Штирлиц, а вас я попрошу остаться». На четвертый срок.

Но Путин принадлежит к тому классу любителей Феликса Эдмундовича Дзержинского, который еще тогда, до начала распада, все понимал про КПСС. Советский человек по сути, он и его чекистские товарищи по кооперативу «Озеро», уже не считают день Великого Октября красным днем календаря. Именно поэтому этот день перенесли с 7-го на 4-е. Путин — антикоммунист по сути, так как ему ведомы все большие глупости демократического централизма. Он и его соратники, опричники из известного романа Сорокина, хотели бы просто оставить внешние атрибуты социализма, пользуясь при этом благами того, что дает им нынешний бюрократический капитализм.

Зюганов

Эх, ему при жизни бы памятник поставить… За то, что не буйный, за то, что пожертвовал собой, собственным президентством ради спокойствия в стране. Возможно, он, как Столыпин, просто хочет, чтобы у России в запасе было двадцать лет спокойной жизни. В 96-м легко отказался от высшей власти, не повел народ на Кремль, за что теперь имеет все блага и абсолютно ни за что не отвечает. Не знаю уж, есть ли у него чин в доблестных спецслужбах, но свою миссию товарищ Зюганов выполняет сверхграмотно. Может быть, Россия пока еще держится именно потому, что у нас есть Зюганов. Такой Зюганов.

Народ

Народ — ребенок, послушный гуттаперчивый пластилиновый народ. Вот так примерно относится к нему власть, и любит его таким, и понимает его. Понимает гораздо лучше, чем непримиримая оппозиция, надо сказать. Вот такой народ показан в этих фильмах о Ленине-Троцком. Удобный такой народ, замечательный. Который, правда, хотя бы раз в сто лет может повторить.

Троцкий

Звезда, по имени Троцкий. Или Хабенский. Он не опасен, вернее, светлый образ его, как говорилось в тех же «Семнадцати мгновениях…». Троцкий всего лишь бренд, получивший свое ледорубом от героя Советского Союза товарища Меркадера. Его можно нарисовать на майке, разве что, как Че Гевару. А с другой стороны — Бронштейна на майку… Не камильфо.

Кино

Вот так, конкурируя, мы получили два замечательных фильма. Один просто выдающийся («Троцкий»), другой тоже ничего («Демон революции»). Да, спасибо революции! Вот так, конкурируя, мы получили одну грандиозную роль — Троцкого (как будто Хабенский был рожден именно для нее), другую — необычную (Ленин в исполнении Евгения Миронова). И уже неважно, есть там историческая правда или нет, потому как такие вещи нужно рассматривать по законам самого художника. А то, что авторы фильмов истинные художники — нет сомнения. И никакая Поклонская им не указ. Учись, «Матильда»! Учитесь, Учитель!

Александр Мельман, mk.ru