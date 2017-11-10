Фотофакт: Могилевские дороги «ремонтируют» битым кирпичом и стеклом 6 10.11.2017, 14:38

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При этом с людей на ремонт собирали по 25 рублей.

В деревне Подгорье Могилевского района решили ремонтировать дорогу строительным мусором из битого кирпича, досок, стекла и арматуры.

Фотографии гор строительного мусора вдоль улицы Лесной появились в группе движение «За Дороги Могилев».

Местный житель Дмитрий подтвердил, что с него несколько раз требовали деньги за ремонт дороги, но он отказался платить.

«Я сам живу тут, в Подгорье. Тут ходят люди и собирают по 25 рублей с каждого, у кого есть машина. Я сам не сдавал деньги. Сначала говорили, что привезут щебенку и резаный асфальт. Я говорю: сначала привезите, я сдам деньги. Но в итоге привезли мусор строительный, и я сказал, что сдавать не буду. И мне сказали искать другую дорогу, потому что по этой мне ездить не дадут. У нас в Могилеве сейчас рушат Завод искусственного волокна, и весь этот кирпич, доски, арматура, стекла, окна — все это лежит на дороге у нас».