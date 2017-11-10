Экс-игрок сборной Беларуси: Чувствую, что белоруски выиграют у американок 6 10.11.2017, 15:01

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Белорусский теннисистки могут выиграть Кубок федерации.

Бывший игрок национальной сборной Беларуси Екатерина Деголевич поделилась с sb.by ожиданиями от финала Кубка федерации Беларусь — США.

- В 2012 году в составе сборной США были сестры Вильямс и Кристина Макхейл, сегодня Коко Вандевеге и Слоун Стивенс также являются одними из лидеров мирового рейтинга: с ними реально бороться?

- Вполне. Более того, я чувствую, что мы у них выиграем. Рейтинг, конечно, у соперниц высокий, Стивенс выиграла US Open, но играем–то мы дома. Если бы речь шла про обычный турнир, думать о победе было бы сложно, но это — Кубок Федерации. В таких соревнованиях во все времена очень многое зависело от настроя, от куража, от психологии и умения выдать все лучшее в тебе здесь и сейчас.

Когда играешь в домашней обстановке, сделать это гораздо проще, а тут еще и исторический момент. Представляете: сборная Беларуси выиграет Кубок федерации! Это ведь событие! Так что, мне кажется, не дадут девчонки американкам себя «перехотеть», а Арина их добьет.