«Новая газета» получила премию имени Сахарова 1 10.11.2017, 15:12

Елена Милашина (слева) и Ольга Садовская

Награду вручил Норвежский Хельсинкский комитет.

«Новая газета» и «Комитет против пыток» (КПП) получили премию имени Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета «за выдающиеся усилия по пресечению пыток в России». Об этом сообщается на сайте организации.

Награждение пройдет 23 ноября в Осло. На церемонии будут присутствовать заместитель председателя КПП Ольга Садовская и журналист «Новой газеты» Елена Милашина.

«Милашина и Садовская — молодые, компетентные женщины, которые решительно защищают права человека в России», — считает генеральный секретарь комитета Бьорн Энгесланд.

В сообщении уточняется, что «Новая газета» помогает раскрыть «вопиющие акты насилия и публикует новости в стране, где широко распространена государственная пропаганда» и притесняется независимая журналистика.