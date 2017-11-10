Лось забрел на территорию института биохимии в Гродно 1 10.11.2017, 15:41

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Фото: belta.by

Операция по эвакуации животного продолжалась несколько часов.

Необычную спасательную операцию проводили сегодня в Гродно: лось попал в технический приямок и самостоятельно выбраться не мог, сообщил корреспонденту БелТА начальник Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Поляков.

Инцидент произошел на территории института биохимии, расположенного в лесопарковой зоне Пышки, куда забрел лось.

"Нам место выбыли специалисты инспекции, ветеринары, представители МЧС и предприятия "Спецавтохозяйство". Животное усыпили, после чего при помощи крана извлекли из ловушки", - рассказал Вадим Поляков. Операция заняла несколько часов.

Животное под присмотром специалистов доставили в лес. Они дождутся пробуждения лося и еще раз убедятся, что с ним все в порядке. Как отметил Вадим Поляков, серьезных повреждений у животного нет. Он отделался легкими ушибами. Лосю около трех лет.