Лось забрел на территорию института биохимии в Гродно

Лось забрел на территорию института биохимии в Гродно1
- 10.11.2017, 15:41
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Операция по эвакуации животного продолжалась несколько часов.
Необычную спасательную операцию проводили сегодня в Гродно: лось попал в технический приямок и самостоятельно выбраться не мог, сообщил корреспонденту БелТА начальник Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Вадим Поляков.
Инцидент произошел на территории института биохимии, расположенного в лесопарковой зоне Пышки, куда забрел лось.
"Нам место выбыли специалисты инспекции, ветеринары, представители МЧС и предприятия "Спецавтохозяйство". Животное усыпили, после чего при помощи крана извлекли из ловушки", - рассказал Вадим Поляков. Операция заняла несколько часов.
Животное под присмотром специалистов доставили в лес. Они дождутся пробуждения лося и еще раз убедятся, что с ним все в порядке. Как отметил Вадим Поляков, серьезных повреждений у животного нет. Он отделался легкими ушибами. Лосю около трех лет.