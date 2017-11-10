Конрад Павлик: Мы, поляки, прекрасно знаем цену независимости 1 10.11.2017, 15:28

Конрад Павлик

Фото: PAP

Польша продолжит поддерживать гражданское общество в Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик накануне Дня Независимости Польши дал интервью «Свободным новостям».

— За 25 лет дипотношений между нашими странами было всякое. Что бы вы выделили в позитивном и негативном плане?

— Прежде всего сам по себе ценен тот факт, что на протяжении более чем 25 лет мы можем выстраивать наши отношения как независимые государства. Это новое качество, которое дает совершенно новые возможности. В этом году, кроме 25-летия установления дипломатических отношений между Польшей и Беларусью, мы также праздновали 25-летие подписания договора между нашими странами о добрососедстве и сотрудничестве. Рекомендую всем ознакомиться с этим документом. Спустя четверть века он не утратил актуальности. Если обе стороны будут добросовестно реализовывать его положения, отношения между Польшей и Беларусью будут более чем хорошими. Я думаю, что сегодня мы на правильном пути, чтобы взаимодействие складывалось именно таким образом. Мы расширяем сотрудничество, интенсифицируем контакты, увеличиваем торговый оборот. Я убежден, что это верный курс. Надо просто последовательно идти этим путем.

— Негативом можно назвать только скорость реализации в жизнь этих документов?

— Скажу так: дипломату, который в данный момент занимает пост посла, трудно оценивать сразу все исторические факты. Пройдет время, я смогу оценить и собственную деятельность, но пока это делать рано.

В отношениях между нашими странами были разные моменты… Думаю, очень хорошо, что по истечении четверти века на данный момент нам удалось найти сбалансированный вариант. Во всяком случае, у нас сейчас хотя бы есть отправная точка для движения вперед.

— Можно ли говорить, что изменился вектор польско-белорусских отношений? Он стал, по-моему, более прагматичным. Это не в ущерб некоторым демократическим ценностям?

— Наши сегодняшние отношения я считаю сбалансированными. Мы поддерживаем контакты с официальным Минском, при этом в ходе практически всех визитов в Беларусь польских политиков или дипломатов проходят встречи с представителями гражданского общества.

— Традиционно о «малом приграничном движении». Семь лет назад были решены все юридические нюансы. А как обстоят дела сейчас?

— Действительно, с польской стороны процедура была завершена несколько лет назад, она готова к внедрению. Мы ждем решения и окончательного подписания документов белорусской стороной. В свою очередь, мы отмечаем прогресс в вопросе безвизового режима для прибывающих на Августовский канал, в аэропорт Минска, Беловежскую пущу, что расширяет возможности взаимодействия между нашими странами и одновременно является своего рода локальным приграничным движением с белорусской стороны.

Благодаря безвизовому режиму до конца года Беларусь может посетить порядка 50 тысяч поляков — это внушительная цифра, которая может принести конкретную пользу белорусской экономике. Мы, со своей стороны, рады, что 400 тысяч белорусов ежегодно получают наши визы и благодаря им ездят в Польшу.

Единственное, чего не хватает для завершения всей процедуры, — это обмена дипломатическими нотами о внедрении малого приграничного движения. Повторюсь, с польской стороны юридическая процедура завершена. Мы готовы внедрить малое приграничное движение. Инициатива принадлежит исключительно белорусской стороне. При этом важно обратить внимание, что малое приграничное движение — это польза для обеих сторон. Я убежден, что в случае его внедрения многие поляки захотели бы посетить Беларусь через все пункты пропуска и на протяжении всей приграничной зоны, что, безусловно, принесло бы определенную выгоду белорусской экономике.

— Мне довелось побывать в Браславе, где на польские деньги создана парусная школа. Очень красиво! Но что там будет через годы? Вы отслеживаете судьбу собственных проектов?

— Естественно, это элемент всей процедуры. Проект не осуществляется только на сиюминутном уровне. Очень важно видеть его дальнейшее развитие.

Посольство ежегодно реализует так называемые малые гранты. Сегодня это 400 тысяч евро. Мы стараемся, чтобы проекты приносили конкретную пользу локальным сообществам, создавали рабочие места, увеличивали туристическую привлекательность регионов, то есть в итоге способствовали развитию. Примером такого проекта является финансируемая нами парусная школа в Браславе. Кроме того, продолжая данный проект, мы финансируем обучение белорусских инструкторов по парусному спорту. Повторюсь, мы не забываем о реализованных проектах, стараемся наблюдать, что с ними дальше происходит, и заботимся об их продолжении, если это нужно и целесообразно. С этой точки зрения проект в Браславе я считаю образцовым и одним из наиболее удачных. После открытия парусной школы проект был продолжен, недавно состоялось обучение инструкторов. Это дает много полезного. Во-первых, возможность молодым людям научиться правильно управлять парусными лодками. Во-вторых, и это очень важно, повышает туристическую привлекательность Браславщины и в конечном итоге способствует экономическому развитию региона. Образно говоря, озеро Древяты становится более живым.

Мы реализуем и другие проекты. Конкретным примером являются Барановичи, где мы помогаем не только реабилитации, но и инклюзии людей с инвалидностью. Для них создано более двух десятков рабочих мест. Закуплено оборудование, спецтранспорт, чтобы отвозить людей на работу и обратно.

Безусловно, важно быть донором, но не менее важно, что все проекты мы осуществляем вместе с белорусской стороной. Это самый важный элемент польской помощи, которая осуществляется практически во всех странах Восточного партнерства.

Вернусь к Барановичам.

Недавно я присутствовал на встрече делегаций городов-побратимов, которую проводили именно там. Очень интересное мероприятие. Я бы сказал, что и по масштабу немаленькое. С польской и белорусской сторон приняло участие по 30 делегаций. Это доказательство того, что у нас есть перспективы.

— Многие говорят, что сократилась (взять хотя бы историю с «Белсатом») польская поддержка тех сфер, которые противоречат интересам белорусских властей. Это так?

— Вопрос «Белсата» не входит в компетенции нашего посольства. Как я уже говорил, наши контакты с независимыми кругами, гражданским обществом не ослабевают. И мы видим, что некоторые из них могут в Беларуси сделать больше, чем в предыдущие годы.

— Мы разговариваем накануне самого главного польского праздника — Дня Независимости. Поздравляем вас! Будем признательны за ответ на вопрос: что дала полякам независимость?

— Независимость позволяет каждому народу в собственной стране быть хозяином и формировать уклад жизни в соответствии с собственными представлениями, традициями, культурой. Для поляков это особенно важно, так как в истории были периоды, когда у нас не было возможности самостоятельно принимать решения. Поэтому День Независимости 11 ноября так важен для нас. В следующем году мы будем праздновать 100-летие возрождения польского государства после Первой мировой войны, что имеет для нас символическое значение. Принята конкретная государственная программа, привлечены конкретные финансовые фонды. Такой юбилей надо отметить достойно!

Мы, поляки, прекрасно знаем цену независимости и то, сколько необходимо пожертвовать ради нее. Поэтому этот праздник очень важен для нашей национальной идентичности. Мы рады, что Польша сегодня — свободная и независимая страна. Для многих поколений поляков это была недостижимая мечта.