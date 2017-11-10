Тетерин пообещал похудеть на 10 килограмм в случае победы Беларуси в Кубке Федерации 4 10.11.2017, 16:00

Глава Белорусской теннисной федерации заключил пари.

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин поведал о споре, по которому в случае победы Беларуси в Кубке Федерации он должен похудеть на 10 кг.

Об этом Тетерин рассказал после жеребьевки финального матча турнира между Беларусью и Соединенными Штатами, который пройдет 11 и 12 ноября на стадионе «Чижовка-Арена», сообщает tut.by.

— Каков, по-вашему, расклад сил в финале? Букмекеры за победу американок предлагают коэффициенты на уровне 1,4, на успех Беларуси — не менее 3.

— Мы играем дома, а соревнование — командное. Как и в Кубке Дэвиса, тут может быть любой результат, невзирая на рейтинг. Таких примеров много в истории. Надеюсь, что наши девчонки готовы хорошо и морально, и физически. А поддержка нашего народа, который любит спорт, поможет победить. Я верю в победу.

— То есть вы бы посоветовали сделать ставку на Беларусь?

— Я лично буду ставить на Беларусь. Если выиграю, буду очень рад. Кроме того, уже поспорил, что, если выиграем, в течение месяца должен похудеть на 10 кг. Есть свои жизненные моменты… Хочется двигаться, развиваться, помогать белорусскому теннису.

— Суммы призовых для победителей Олимпиад известны. А что ждет теннисисток в случае завоевания трофея?

— Федерация однозначно об этом думает. Призовые будут, однако финансовые вопросы — дело, так сказать, семейное. Кто захочет, потом поделится [информацией]. Да и вообще, сначала надо выиграть! Нельзя делить то, что еще не имеем. Будет день, будет пища. Не было еще в нашей стране победы, которая бы не возымела моральную и финансовую поддержку. Любая медаль стоит денег, и государство ничего не жалеет ради наград.

— Что с кортом?

— С ним все в порядке. Вы видели: зеленый фон, белые линии. Все по регламенту. Представители ITF (Международная федерация тенниса. — Прим. TUT.BY) замерили отскок мяча. Если бы он не соответствовал нормативной базе…

— А в нашем случае это минимально допустимое значение или максимально допустимое?

— Мы находимся в комфортной зоне, скажем так. Как видите, Арина Соболенко любит быстрое покрытие, Саша Саснович предпочитает комбинационный теннис, то есть среднее значение. Вера Лапко, как и Арина, играет в быстрый активный теннис. В этой ситуации мы с кортом ничего не могли сделать.

— А почему тогда заменили его? Как сказал Дубров, «был голубой (в четвертьфинале и полуфинале. — Прим. TUT.BY), стал фиолетовый».

— Нет, не меняли. Просто обновили — покрасили, вот и все. Всегда приятно садиться в новую машину, надевать новый костюм, играть новой ракеткой. А финал — это праздник. Обстановка должна быть соответствующей.

Хочу попросить зрителей на матче, чтобы им хватило сил поддержать команду. Это станет маленькой капелькой, которая поможет сделать шаг к тому, что мы все ждем.

— На стадии полуфинала аншлага на «Чижовка-Арене» не случилось, но и билетов в кассах не было.

— У нас, к сожалению, много запросов на билеты. Школы обращаются, высшие учебные заведения. Не можем помочь. В будущем федерация будет резервировать билеты для того, чтобы молодые люди ходили на теннис.

— Говорят, что билеты на нижний ярус стадиона даже не поступали в продажу.

— Нет, они были. Выкупили еще в первые дни. Это не секретная информация. После финала можем показать, что было продано, что было роздано спортивным школам или передано согласно регламенту турнира американцам. Я бы сам хотел сегодня купить несколько билетов, чтобы раздать друзьям. Приходится им отвечать: «Ребята, ничем не могу помочь. Все вы-ку-пи-ли!»

Я тут подумал. Может, действительно надо на «Минск-Арене» проводить матчи женской команды в Кубке Федерации.

— Эта арена не сертифицирована.

— Ну да. И снова, есть традиции. Играли в этому году только на «Чижовка-Арене» и побеждали. В такие моменты я и сам верю.