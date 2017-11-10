Пинская поэтесса стала лауреатом престижного конкурса имени Дюка де Ришелье 10.11.2017, 16:24

Фото: media-polesye.by

Тамара Кейта-Станкевич стала обладателем награды «Алмазный Дюк».

Жюри Международного конкурса имени Дюка де Ришелье оценило книгу стихов «Револьвер» поэтессы из Пинска.

В этом конкурсе принимают участие русскоязычные авторы со всего мира, пинчанка победила в номинации «Авторская книга», пишет сайт media-polesye.by.

По словам Тамары Кейты-Станкевич участие в конкурсах помогает оценить свое творчество:

- Это закалка автора. Это путь к самосовершенствованию. Участие в конкурсах помогает продвигаться автору. Так как виден результат после проведенной огромной работы.

Подавая заявки на первые конкурсы, Тамара хотела понять, как ее поэзию воспримут маститые жюри:

- Моя поэзия нестандартная. Некоторые мне говорили, что, мол, мы эту поэзию не понимаем и не признаeм.

Поэтесса придаeт огромное значение знакам препинания:

- Знаки препинания у меня играют огромную роль. Правильно расставленные, они придают смысл стихам. Мой любимый знак – «тире», в нём есть аккумуляция энергетики, которую невозможно выразить словами.

Тамара считает, что если бы она слушала своe окружение, то не имела бы никаких успехов. Поэтому никого не надо слушать, а только прислушиваться к внутреннему голосу.

Первые неудачи пинчанка воспринимала спокойно:

- Конечно, было обидно, но я не ищу виновных на стороне, я стараюсь искать и исправлять свои ошибки. С каждым конкурсом у тебя проявляется интуиция. Чудес не бывает. Победа - это большой труд над своим произведением. И труд этот никто не видит, замечают только результат.

Недавно Тамара Кейта-Станкевич издала новую книгу стихов «Демарш»:

- Теперь я воспринимаю очередную книгу, как проект, на который я отвожу временные рамки, составляю план и работаю.

Книгу «Демарш» Тамара издала за три месяца:

- Настолько всe сложилось в пазлы. Были вычитаны стихи, разбиты на главы. Я не сомневалась и просто работала. Работала над стихами, с корректорами, художниками, встречалась со спонсорами.

Поиск средств для издания книги довольно сложное дело, но пинчанка считает, что путь поиска спонсоров должен пройти каждый автор:

- Тогда начинаешь понимать суть процесса, почему люди хотят тебя поддержать. Изначально поэзия была просто, как хобби. Потом это становится твоим родом деятельности. Ты работаешь каждый день, поэтому начинаешь искать выход из сложных ситуаций.

Тамара Кейта-Станкевич не входит ни в какие творческие союзы и сначала ей это даже помогало, так как она не испытывала на себе чужого влияния:

- Этих успехов я достигла сама, без денег и протекции. Но сейчас поступают предложения вступить в какой-нибудь союз, я пока думаю.

Пинская поэтесса не собирается останавливаться на достигнутом:

- Я буду дальше продолжать и искать пути и средства. Поэзия выбрала меня, я не знаю почему. Это энергетика, это тайна. Я готова идти дальше и достигать самых высоких вершин в творчестве. Например, сейчас готовлю к изданию новую книгу стихов под названием «Ангел».