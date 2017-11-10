Мадуро ждет дефолта в понедельник 7 10.11.2017, 16:42

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

До конца недели Венесуэла должна заплатить кредиторам почти полтора миллиарда долларов.

Венесуэла, переживающая глубокий экономический кризис, должна до13 ноября осуществить выплату кредиторам почти полтора миллиарда долларов. В противном случае стране грозит дефолт. Об этом заявили в пятницу, 10 ноября, представители группы кредиторов, сообщает dw.com.

Они собрались в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос, можно ли рассматривать просрочку в выплате долга государственной нефтегазовой компании PDVSA размером 1,2 миллиарда долларов как его невыплату.

Заплатить миллиард и начать договариваться

Наряду с этим долгом Каракас должен заплатить кредиторам уже в пятницу 81 миллион долларов, а в понедельник - еще 200 миллионов. 2 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство готово выплатить 1,161 миллиарда долларов, однако за неделю деньги так и не поступили на счета кредиторов.

Общий объем внешнего долга составляет примерно 155 миллиардов долларов. Правительство прилагает активные усилия по его реструктуризации. Для переговоров по этому вопросу власти в Каракасе пригласили иностранных кредиторов на встречу 13 ноября. Однако, как заявил сам Мадуро, эти переговоры можно будет начать, лишь, когда правительство вернет долг PDVSA.

Москва готовит реструктуризацию долга

Российские СМИ сообщили в пятницу, что Москва готовится 15 ноября подписать соглашение с Каракасом о реструктуризации долга сроком на 10 лет.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее рассказывал о сути российских по реструктуризации долга на 3 миллиарда долларов. В предложенном Москвой варианте речь шла о рассрочке платежей на два этапа. На первом этапе предполагались льготные условия с небольшой суммой погашения, а большую часть долга предлагалось перенести на второй этап расчетов.