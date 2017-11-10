Вице-президент Apple: Через год iPhone X сильно изменится 2 10.11.2017, 16:53

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Фото: Getty Images

Смартфон будет предлагать возможности, которых у него сейчас нет.

Главный дизайнер Apple Джони Айв продолжает серию интервью. На этот раз он пообщался с журналистами издания Wallpaper (перевод – iphones.ru).

По словам Айва, в iPhone X был сделан упор не столько на дизайн, сколько на программное обеспечение, и оно сильно изменится в будущем.

В будущем вице-президент полагает, что iPhone X будет предлагать возможности, которых у него нет: «Программное обеспечение постоянно развивается, и это его интригует и увлекает. Я очень рад тому факту, что функциональность iPhone X определяется программным обеспечением. Через 12 месяцев этот продукт сможет делать то, чего не может сейчас. Я считаю, что это необыкновенно».

К сожалению, Айв не уточнил, что именно изменится в смартфоне. Тем не менее, он подчеркнул, что это будет нечто особенное. Его команда «абсурдно любознательна и постоянно ищет альтернативы».

«Сейчас некоторые идеи воплотить технологически невозможно, но это не значит, что в будущем ничего не изменится. Оглядываясь назад на последние 25 лет: «то, что Apple придумала — важнее и ценнее, чем то, что было разработано. -

Я всегда думаю, что в конце программы есть два продукта: физический продукт или услуга — то, что вам удалось сделать, и есть все, что вы придумали или узнали в ходе разработки.

То, что вы узнали, поможет в создании нового, лучшего продукта», - заявил Джони Айв.