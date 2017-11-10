«Когда придет наша власть, 9-метровый национальный флаг будет на Площади вместо советского»4
- 10.11.2017, 17:10
- 1,970
Легендарная активистка Нина Богинская приняла участие в ста акциях протеста.
Пенсионерка, легендарная участница минских акций протеста Нина Богинская рассказала «Белсату» о своем легендарном девятиметровом бело-красно-белом флаге:
- Этот флаг, девять метров на четыре с половиной, молодежь носит на руках как символ нашего государства, нашей независимости.
Просили сшить такой флаг. Я три дня шила этот флаг. Тяжело. Девять метров, понимаете? Это же больше чем эта комната.
Сейчас мне 70. Заниматься общественной деятельностью меня привлекла идея возрождения белорусской культуры. Я участница учредительного съезда БНФ в Вильнюсе. Поучаствовала в ста акциях и получила $ 15 тыс. штрафов.
Сейчас государство забирает половину моей пенсии и пытается отобрать дачу.
Одиночные акции были, я решила выйти с флагом к нулевому километру.
Сразу подошел милиционер и начал предупреждать. Потом пойду к Красному костелу, там помолюсь за политзаключенных.
Когда 8-го сентября на меня напали люди в черном и забирали флаг, я им тогда выкрикнула, что смысла забирать нету, я еще пошью, если буду жива. А не буду жить – за меня пошьют.
Когда я шила, была одна мысль – как придет наша власть, которая будет ценить нашу культуру, этот флаг на площади Независимости, будет вместо того советского, который там сейчас. Ведь история развивается.