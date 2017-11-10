«Когда придет наша власть, 9-метровый национальный флаг будет на Площади вместо советского» 4 10.11.2017, 17:10

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Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Легендарная активистка Нина Богинская приняла участие в ста акциях протеста.

Пенсионерка, легендарная участница минских акций протеста Нина Богинская рассказала «Белсату» о своем легендарном девятиметровом бело-красно-белом флаге:

- Этот флаг, девять метров на четыре с половиной, молодежь носит на руках как символ нашего государства, нашей независимости.

Просили сшить такой флаг. Я три дня шила этот флаг. Тяжело. Девять метров, понимаете? Это же больше чем эта комната.

Сейчас мне 70. Заниматься общественной деятельностью меня привлекла идея возрождения белорусской культуры. Я участница учредительного съезда БНФ в Вильнюсе. Поучаствовала в ста акциях и получила $ 15 тыс. штрафов.

Сейчас государство забирает половину моей пенсии и пытается отобрать дачу.

Одиночные акции были, я решила выйти с флагом к нулевому километру.

Сразу подошел милиционер и начал предупреждать. Потом пойду к Красному костелу, там помолюсь за политзаключенных.

Когда 8-го сентября на меня напали люди в черном и забирали флаг, я им тогда выкрикнула, что смысла забирать нету, я еще пошью, если буду жива. А не буду жить – за меня пошьют.

Когда я шила, была одна мысль – как придет наша власть, которая будет ценить нашу культуру, этот флаг на площади Независимости, будет вместо того советского, который там сейчас. Ведь история развивается.