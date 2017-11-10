Трамп избавляется от Путина 9 10.11.2017, 17:18

10,721

Кремлевские «стратеги» и в этот раз ошиблись.

Белый дом отменил анонсированную российскими пропагандистами специальную встречу президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Вместо этого Трамп и Путин кратко пообщались во время церемонии фотографирования, сообщает gordonua.com.

На самом деле «встреча века» произошла еще до приезда Дональда Трампа во Вьетнам, пишет политический обозреватель издания obozrevatel.com Александр Демченко:

«Русские и в этот раз ошиблись. Все дело в том, что историческая встреча уже состоялась, правда, несколькими днями ранее в Пекине. Тогда американский президент предложил своему китайскому визави простую формулу: решать все глобальные проблемы (в том числе и северокорейский вопрос) вдвоем, без посредников. И Си Цзиньпин, судя по всему, принял американское предложение.

С одной стороны, власти Вашингтона признали, что на Востоке существует сила, с которой необходимо считаться (во всяком случае, пока не будут решены все экономические проблемы в самих США), но с другой, - американцы дали четко понять: сообразить на троих, как принято говорить у россиян, не получится. В Белом доме избрали для себя партнера – и им стала не Москва, а Пекин.

Посмотрите, как изменилась риторика Трампа относительно КНДР за два дня пребывания в китайской столице. Он стал говорить о заключении сделки, денуклеаризации полуострова, о дипломатическом урегулировании. Он предложил те позиции, что были ранее представлены китайской администрацией.

Впрочем, вся эта ситуация доказывает лишь одно: русские не умеют выносить уроков из своих ошибок.

Ведь все это уже было, правда, в истории американо-советских отношений. В 1970-х годах США попытались провести «политику разрядки» (в наше время она называлась «перезагрузкой») по отношению к советской власти, которая не желала идти на уступки, создавая при этом точки напряжения по всему миру и усугубляя ситуацию с правами человека внутри страны.

В конце концов, американцы сдались, приняли поправку Джексона — Вэника, которая позволила ввести санкции против Советского Союза. Дальше произошло сближение США и Китая. Через 20 лет не стало СССР. Что ж, мы сейчас наблюдаем за чем-то уж очень схожим.

Между тем у кого-то может возникнуть вполне логичный вопрос: а зачем Трампу встречаться с Путиным, если он решил пойти на сближение с Китаем?

Все дело в том, что в Вашингтоне поняли, какую стратегию избрал Кремль – создавать для американцев неприятности, новые «горячие точки», а затем вступать с ними в диалог, организовывая специальные дипломатические площадки для урегулирования того или иного конфликта. Понятно, что при этом российское руководство не желает просто так выступать примирителем, оно хочет получать за оказанные «услуги» определенную плату.

Так случилось и с КНДР. Русские приложили максимум усилий для того, чтобы Северная Корея приобрела статус «угрозы национальной безопасности США». Не буду повторяться, об этом я говорил в предыдущих материалах.

В Москве вознамерились создать очередную «переговорную площадку» и посадить за один стол американское руководство, навязав Белому дому свои «миротворческие» услуги по урегулированию северокорейского кризиса.

Конечно же, русские предполагали, что им удастся закрыть вопрос по Украине на выгодных для них условиях, что санкции будут отменены, а новые вводиться не будут, и, кроме того, российское руководство искало возможности поделить с американцами Сирию на зоны влияния.

Ранее такой «переговорной площадкой» для русских являлась сама Сирия. Еще пару лет назад Кремль пытался убедить предыдущую администрацию США создать коалицию по борьбе с террористами взамен на решение так называемого украинского вопроса. В Москве на самом деле верили, что ради этой эфемерной борьбы по российским правилам Вашингтон закроет глаза на аннексию Крыма и на оккупацию отдельных территорий Донбасса. Но этого не произошло.

Сирия же оказалась территориально далеко от США (она не являла собой угрозы, а беженцы-террористы чаще всего отправлялись в Европу). Вот и выбрали русские другую точку – более приближенную к американской земле – Северную Корею.

В связи с вышесказанным новая американская Администрация действительно будет вести переговоры с Кремлем относительно ситуации в КНДР, но при этом прозвучит четкое требование к русским о прекращении поддержки режима Ына.

Что будет делать Москва в данном случае? Правильно, поднимать ставки в этой геополитической игре. Каким образом? Вероятно, русские попытаются найти для американцев «виновника», помогающего КНДР развить ядерный потенциал.

Они, пожалуй, продолжат кампанию по дискредитации Украины. Здесь все просто: американцы могут в скором времени начать расследование о происхождении частей баллистических ракет, что находятся на вооружении северокорейцев. А русские, чтобы отвести от себя подозрение, попытаются в очередной раз сфабриковать против нас дело.

Мария Захарова уже успела сообщить, что в международных организациях будет обсуждаться вопрос об украинских технологиях в КНДР.

Благо, что Вашингтон согласен на общее с украинскими силовиками расследование. Москве же это уж точно невыгодно.

А есть еще один вариант – продолжать создавать напряжение вокруг самой КНДР, но при этом использовать другой информационный повод, например, не ядерное, а химическое оружие.

Ныне российские эксперты (положим, сотрудник РАН Петр Топычканов) выходят в эфиры либеральных радиостанций и говорят о наличии у Северной Кореи химического оружия, что может быть доставлено в любую точку земного шара.

И зачем это все делается? А затем, что нужно срочно связать химическое оружие в КНДР с сирийскими химическими атаками против мирного населения и подать это все на блюде американскому президенту. Таким образом, можно будет обвинить северокорейцев в поставках химоружия и его носителей Сирии, а также избежать дополнительных санкций.

Напомню, буквально вчера мир узнал, что на месте химической атаки в селении Аль-Латамина (Сирия) был обнаружен российский авиационный взрыватель со следами газа зарин.

9 ноября США обвинили Россию в защите режима президента Сирии Башара Асада и террористов, использующих химическое оружие. Такую позицию озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Организация по запрещению химического оружия опубликовала отчет, в котором утверждается, что зарин был использован в качестве химического оружия в сирийском Аль-Латаминах 30 марта 2017 года.

«Хотя эти выводы, к сожалению, не удивляют Соединенные Штаты, тем не менее, они беспокоят. Аль-Латаминах находится примерно в 10 милях от Хан-Шейхун, где режим Асада использовал зарин против своих граждан всего пять дней спустя, по-видимому, как часть согласованной кампании», - сказано в сообщении.

При этом Россия пытается ликвидировать комиссию организации, которая расследует применение химического оружия в Сирии. Другими словами Кремль пытается защитить не только себя, но и режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие.

На самом деле Москва давно использует территорию Северной Кореи в качестве транзита с целью дальнейшего сокрытия происхождения нелегального оружия, которое предназначается для террористических организаций и стран, что находятся под санкционным давлением. Ранее всем этим занимался небезызвестный российский торговец оружием Виктор Бут, который ныне отбывает наказание в американской тюрьме за нелегальную продажу ракет класса «земля-воздух».

Учитывая последние данные о сокрытии Москвой нелегальных поставок оружия «Талибану», можно сказать, что дело господина Бута еще живо.

Афганистан, кстати, это еще одна площадка для переговоров, о которой мы услышим в ближайшее время, как и о Балканах, где ситуация будет лишь усугубляться, о Ливии.

Все это говорит о том, что Москва, несмотря на явное сближение Вашингтона с Пекином, продолжит подрывать мировую безопасность. Она это будет делать для того, чтобы альянс между Китаем и США полноценно не состоялся. Но постепенная изоляция России ускорит падение действующего там режима.

Впрочем, прогнозы - штука неблагодарная. Вот и сам Путин говорит, что США собираются создать ему проблемы во время президентских выборов. А они-то уже в марте…