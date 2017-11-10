Синоптики рассказали о погоде в выходные 10.11.2017, 17:29

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Приход зимы все еще откладывается, но в Беларусь возвращаются мокрый снег и гололед.

Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

В субботу, 11 ноября, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах страны усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха в течение суток +3…8°С, днем по юго-востоку Гомельской области до +10°С.

12 ноября, в воскресенье, ночью в отдельных районах, утром и днем

на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах по северу Беларуси усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем +1…7°С.

В понедельник, 13 ноября, на большей части территории Беларуси осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, максимальная днем 0…+6°С, по юго-востоку до +9°С.

Во вторник, 14 ноября, преимущественно по юго-востоку страны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +1…+6°С.

15−16 ноября, в среду-четверг, в отдельных районах Беларуси небольшие осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1°С, максимальная днем 0…+6°С.