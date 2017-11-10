Гродненский активист добивается уменьшения оплаты за проезд 7 10.11.2017, 17:40

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Анатолий Мышкевич

Последнее подорожание оплаты за проезд в общественном транспорте возмутило жителей Гродно.

Глава общественной инициативы «Гродно» Анатолий Мышкевич обратился к председателю Гродненского горисполкома Мечиславу Гоя с требованием уменьшить оплату за проезд в городском транспорте.

Как рассказал «Радыё Рацыі» Анатолий Мышкевича последнее подорожание оплаты за проезд великовато и не соответствует зарплатам рабочих.

- Проезд подорожал почти на 20%. Талончик стоил 45 копеек, стал стоить 50. Цена месячного проездного билета на троллейбус-автобус с 24 рублей увеличилась до 30, это 6 рублей прибавилось, более чем 20%. Пособия, пенсии, зарплаты повышают на одну сотую процента, на полпроцента раз в год, а здесь цена на транспорт дорожает сразу на 20%. Это просто ужас. Такого не должно быть. И я требовал, чтобы увеличение стоимости снизили хотя бы до 10%, чтобы проездной стоил не 30 рублей, а 27, - сказал активист.

По словам жителя Гродно, ответ от городской власти он должен получить в течение ближайших двух недель.