Через телефоны белорусов тайно добывают криптовалюты 5 10.11.2017, 17:50

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Смартфоны белорусов стали стали объектом атак для скрытого майнинга.

Беларусь входит в число стран, где наиболее распространены атаки на мобильные телефоны, цель которых – установка кода для скрытого майнинга криптовалют.

Об этом сообщает интернет-издание Motherboard со ссылкой на данные американской компании Symantec, которая занимается разработкой программного обеспечения в области информационной безопасности, пишет myfin.by.

Как пишет издание, 50 процентов таких атак приходится на Россию, еще 20 процентов – на США, объектом же остальных являются Украина и Беларусь.

«Удельный вес вредоносных программ, нацеленных на скрытый майнинг, в общем объеме таковых в мобильном сегменте сейчас мал – лишь доля процента, – рассказали в Symantec. – Но если они станут приносить разработчикам деньги, цифра может вырасти».

Тактика злоумышленников состоит в том, чтобы обманом заставить пользователя загрузить на свой мобильный приложение, замаскированное под полезное, но на самом деле тайно добывающее криптовалюту.

Оно может быть доступным для скачивания, к примеру, в онлайн-магазине Google Play.

Один из примеров, которые приводит Symantec, – полностью функционирующая игра для любителей кроссвордов, которая параллельно втихую занимается майнингом.

«Такое приложение может работать в фоновом режиме, причем даже не будет видно никакого интерфейса или иконки. В то же время батарея начнет быстро разряжаться и телефон станет с замедлением реагировать на команды пользователя», – пояснили в компании.