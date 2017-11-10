Новой главой ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции 10.11.2017, 17:44

Одре Азуле

Одре Азуле сменит на посту гендиректора болгарку Ирину Бокову.

Новым генеральным директором Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) избрана Одре Азуле. Ее назначение на этот пост было утверждено Генеральной ассамблеей ЮНЕСКО в пятницу, 10 ноября, сообщается в микроблоге Twitter этой организации. В поддержку Азуле высказался 131 делегат, против были 19, пишет Dw.

45-летняя Азуле была назначена на должность гендиректора ЮНЕСКО исполнительным советом организации 13 октября. Тогда она по итогам соответствующего голосования незначительно - 30 голосов против 28 - опередила экс-министра культуры Катара Хамада бен Абдельазиза аль-Кавари. На посту гендиректора Азуле сменит болгарку Ирину Бокову, ставшую в 2009 году первой женщиной во главе ЮНЕСКО.

В 2016-2017 годах Одре Азуле занимала должность министра культуры Франции. До этого работала во французском государственном агентстве аудита, Европейской комиссии, а также во французском Национальном центре кинематографии.