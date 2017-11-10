Издание Politico раскрыло имя таинственной «племянницы Путина» 1 10.11.2017, 18:40

2,794

Следователи США узнали имя женщины, которая представилась бывшему советнику президента США «родственницей Путина».

В конце октября из опубликованных документов офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера стало известно, что Пападопулос весной 2016 года встретился с россиянкой, которая представилась «родственницей Владимира Путина».

Следователи США узнали имя женщины, которая представилась бывшему советнику президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу «родственницей Владимира Путина». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, информирует еizvestia.com.

По информации издания, женщину зовут Ольга Виноградова. Собеседники Politico отмечают, что Пападопулос упоминал ее имя в электронной переписке весной прошлого года.

Следователям пока не удалось установить, на кого работала Виноградова, использовала ли она псевдоним и где она живет. В судебных документах Виноградова описывается только как «женщина русской национальности».

В конце октября из опубликованных документов офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента, стало известно, что Пападопулос весной 2016 года встретился с россиянкой, которая представилась «родственницей Владимира Путина». Целью встречи была попытка организовать встречу Трампа с Путиным для обсуждения отношений России и США в случае, если Трампа изберут.

Встречу Пападопулоса и россиянки организовал лондонский профессор, имя которого не называлось. Позже The Telegraph сообщал, что это был почетный директор Лондонской дипломатической академии Джозеф Мифсуд. В итоге Пападопулос узнал, что россиянка не является родственницей президента России. Следователи проверяют связь Ольги Виноградовой с Мифсудом.

Ранее Пападопулос признал вину в ложных показаниях ФБР о своих контактах с иностранными гражданами. Газета The New York Times сообщала, что он дал ложные показания о встрече с профессором, у которого были связи с чиновниками Кремля.