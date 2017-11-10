Что за секретный объект находится в лесах под Барановичами? 1 10.11.2017, 18:55

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После распада СССР нашей стране в наследство осталось множество объектов времен холодной войны.

Во времена холодной войны под Барановичами хранились ядерные бомбы и боевые части ракет, мощность которых исчислялась сотнями килотонн. База была закрытой, ее содержимое держали в строжайшем секрете, а работникам запретили контактировать с местными жителями. Tut.by побывал на месте ремонтно-технической базы около барановичского аэродрома, куда сейчас приезжают только грибники и мародеры.

Фото: yanochkin.com

Для стратегических и тактических ядерных зарядов в СССР строили специальные ядерные хранилища, получившие название ремонтно-техническая база (РТБ). РТБ военно-воздушных сил располагалась около аэродромов, на которых дислоцировались части дальней авиации и фронтовой истребительно-бомбардировочной авиации, а также около «аэродромов подскока».

Мы отправились на один из таких объектов, расположенный около барановичского аэродрома, где базировались бомбардировщики Ту-16, а позже Ту-22. Эти самолеты были носителями ядерного оружия и могли применить его в кратчайшие сроки. В поездке нас сопровождал белорусский блогер Egor Budgawl, эксперт в области заброшенных объектов времен СССР в нашей стране.

Ту-22 РДМ на стоянке, 1988 год.

Фото: Виталий Чибисов

Тайны 12-го управления

О том, что в лесу находится некогда сверхсекретный объект, напоминают только одиночные бетонные столбы. Раньше они были элементом ограждения по периметру части. Здесь есть несколько подъездных путей, но, к сожалению, после обильного дождя они недоступны для легкового автомобиля, поэтому продвигаемся пешком. Раньше случайный грибник не смог бы даже приблизиться к части — система пропусков и охрана были залогом безопасности ядерного щита.

Все, что осталось от гаражных боксов. Фото: Egor Budgawl

Обслуживала РТБ специальная часть, подчиненная напрямую секретному 12-му Главному управлению Министерства обороны СССР. В 1950-е годы мало кто понимал, как работать с ядерным оружием — технических специалистов не хватало.

Первоначально оружие поставлялось на небольшое число центральных баз хранения в разобранном виде (эта войсковая комплектация называлась ВК-1). В итоге запас ядерных боеприпасов на ремонтно-технических базах содержался без ядерных зарядов, нейтронных источников и других компонентов. Со второй половины 1957 года ядерные бомбы начали поступать в более полных комплектациях.

Останки цеха по сборке ядерных боеприпасов. Фото: Egor Budgawl

Фото: Egor Budgawl

Фото:Egor Budgawl

Собирали заряды в специальном цеху. Сегодня это здание в плачевном состоянии — стены разобраны на кирпич местными жителями, ребра перекрытий крыши торчат обглоданными костями и продуваются всеми ветрами. О порядке транспортировки атомного боеприпаса рассказывает выцветшая схема на стене сборочного цеха, правда, прочитать ее сложно.

Руины советской мощи

Выложенная бетонными плитами дорожка все еще сохранилась и по ней можно догадаться о размерах части. На развилке сворачиваем направо и попадаем к разрушенным зданиям, от которых остался только фундамент и часть кирпичной стены. Скорее всего, это караульное помещение, рядом — небольшой плац, где наверняка перед разводом выстраивались солдаты.

Если пройти дальше, то можно упереться в массивное сооружение с толстыми стенами и гермодверями полутораметровой толщины — здесь хранились ядерные боезаряды в специальных контейнерах ТК-54, ТК-55, ТК-61 и других. Доступ к такому хранилищу имел только узкий круг военных, непосредственно занятый в обслуживании этих боеприпасов. Газета «Асiповiцкi край» приводит интересные воспоминания очевидцев Александра Филипенко и Геннадия Степанкова, служивших на похожих объектах.

«Когда ремонтно-технические базы создавались, туда, после подготовки на курсах, направляли людей из разных родов войск. Поначалу они даже не меняли форму, так что в парадном строю могли рядом маршировать связист и летчик, артиллерист и моряк.

По собственному желанию на РТБ не попадали: отбор кандидатур проводился командованием частей, в которых они служили, военной контрразведкой и Комитетом госбезопасности».

Фото: Egor Budgawl

Хранилище — традиционно самый защищенный объект на территории базы. Его территория была отдельной зоной, попасть на которую можно было только при наличии особого допуска. Обычно это происходило так: при подходе к РТБ стоял отдельный КПП, где нужно было обменять специальный пропуск на другой, где была указана форма допуска военнослужащего.

«У каждого, кто получал "допуск № 1″, была должность-прикрытие, которой требовалось владеть достаточно уверенно. Я имел документы специалиста по наладке стабилизаторов танковых орудий, — вспоминает Геннадий Степанков. — Во время службы в странах Варшавского договора нам запрещалось контактировать с местным населением. А знакомство с женщиной-иностранкой вообще могло закончиться лишением свободы».

Фото: Egor Budgawl

Предъявив этот спецпропуск на следующем КПП, можно было попасть на локальную зону, где находилось само хранилище. Простым бойцам сюда было не пройти, в локальной зоне работали только офицеры и прапорщики.

Фото: Egor Budgawl

Внутрь хранилища ведет тяжелая бронированная дверь, надежно защищавшая персонал от нападения и ударной волны при бомбардировке. За ней — длинный коридор, от которого идут небольшие ответвления в технические помещения. Некогда здесь располагались дизель-генераторная, вентиляционная и другие технические помещения.

Фото: Egor Budgawl

Хранилище представляет собой огромный зал с краном-балкой посередине. Самого крана давно нет, как и механизмов, приводящих его в действие, — все растащили на металлолом. Боезаряды хранились в шести отдельных помещениях, откуда вывозились на специальных тележках по рельсам. Сами помещения закрывали двустворчатыми воротами.

Огромные ворота-затворы, которых было несколько, открывались только изнутри. Фото: Egor Budgawl

Фото: Egor Budgawl

Фото: Egor Budgawl

В середине зала боезаряды поворачивались на 90° на специальном поворотном круге, заводились под кран, который перегружал их на прицепы. От всего механизма осталась только ниша с торчащей посередине железной балкой.

Фото: Egor Budgawl

Для хранения ядерных боеприпасов внутри поддерживалась определенная температура и влажность. Сегодня от системы вентиляции остались одни ржавые лохмотья — все распилено на металл.

Некогда военная тайна Советов

Первоначально в РТБ хранились атомные боеприпасы для тяжелых реактивных бомбардировщиков Ту-16. Эти самолеты состояли на вооружении 203-го гвардейского авиаполка, который до 1994 года базировался на аэродроме в Барановичах. Ту-16 был первым по-настоящему массовым носителем ядерного оружия, который несколько десятилетий оставался основным самолетом в авиационной компоненте сил стратегического сдерживания.

В РТБ, которую мы увидели, хранились ядерные боевые части ракет для самолетов Ту-16 — КСР-2, К-10С, КСР-5Н, а также ракет для сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 — Х-22МА и Х-22НА.

Ракеты КСР-2 приняли на вооружение в 1961 году. Они могли нести ядерную боевую часть мегатонного класса. Менее мощными были крылатые ракеты К-10С (принята на вооружение также в 1961 году) низковысотной модификация К-10СНБ, оснащенные ядерной 350 кт ядерной БЧ.

Ракета К-10С. Фото: militaryrussia.ru

Более совершенной была ракета КСР-5Н (4 декабря 1969 года), скорость которой достигала трех чисел Маха, а мощность 350 Кт. Термоядерная часть ракеты помещалась внутрь в специальном контейнере со всем необходимым оборудованием, а сами контейнеры хранились в РТБ.

Фото: журнал «Авиация и космонавтика»

В 1960 году полк получил сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22. Тогда эти новейшие самолеты были вооружены ракетой X-22 «Буря», чьи характеристики и само существование держались в строжайшем секрете. Ракета предназначалась для уничтожения авианосных групп. Ядерные варианты ракеты носили название

Х-22МА и Х-22НА. Мощность ракет, по некоторым данным, была 350 Кт и 1Мт соответственно.

После развала СССР ядерные боеприпасы были вывезены в Россию, а сам объект постепенно стал приходить в упадок. В 1994 году самолеты Ту-22 покинули Барановичи. Бомбардировщики перегнали в город Энгельс на базу разделки, а знамя, номер и почетное наименование полка передали расформированному 1230-му авиационному полку самолетов-заправщиков. Останки же некогда большого секрета СССР так и остались ветшать в лесу памятниками потерянной военной мощи.