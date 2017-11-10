Владельцы iPhone X: Сенсорный экран отключается при холодной погоде 1 10.11.2017, 19:12

Cенсор перестает реагировать на нажатия при низкой температуре в помещении или на улице.

На интернет-форуме Reddit стали появляться жалобы от владельцев смартфонов iPhone X на отключающийся экран, передает «Онлайнер». Его сенсор перестает реагировать на нажатия при низкой температуре в помещении или на улице. Житель Монреаля (Канада) пишет, что за окном у него 1—2 градуса выше нуля, а экран уже не откликается на нажатия.

Его поддержали и другие коллеги по несчастью. Один из пользователей даже сходил в Apple Store, где ему подтвердили, что температура ниже нуля — не идеальные условия эксплуатации смартфона. Об этом сообщается и на официальном сайте Apple, где температура эксплуатации указана в диапазоне от 0 до 35 градусов по Цельсию, а температура хранения — от –20 до 45 градусов.

Судя по всему, с проблемой излишней чувствительности сталкиваются лишь отдельные пользователи. Владелец iPhone X из того же Монреаля не обнаружил таких проблем со своим телефоном, как и форумчанин с Аляски. Другие сообщают о потере чувствительности лишь на отдельных участках экрана либо распознавании 20% нажатий.

Стоит отметить, что рабочая температура в диапазоне от 0 до 35 градусов характерна как для предыдущих поколений смартфонов Apple, так и для гаджетов других производителей. Например, у Huawei Mate 10 аналогичный температурный режим.

Apple уже в курсе проблемы, из-за которой сенсор перестает реагировать на нажатия при резкой смене температуры. Компания пообещала решить проблему в скором программном обновлении.