Игорь Эйдман: Вся команда Путина играет под сильным допингом Игорь Эйдман

10.11.2017, 19:20

Игорь Эйдман

Зрители надеются, что судьи из Гааги посадят всю «команду Путина» на скамейку штрафников пожизненно.

Новый бренд "Команда Путина" – это не просто предвыборный пиар-ход. Такая команда существует и давно играет на политическом поле. Состав ее всем известен. Впереди – нападающие (на чужое добро): наемники Вагнера, "отпускники" Шойгу, бандиты Кадырова, рейдеры Сечина, тролли Пригожина.

У ворот – защитники (наворованного): прокуроры Чайки со своими раскормленными птенцами, оперативники Окопные вместе с ручными бультерьерами из SERBа, полицаи-садисты, омоновцы-костоломы, продажные и лживые пропагандисты, провокаторы и киллеры из спецслужб.

В составе команды Путина есть и фигуристы. Выписывают кульбиты, подбирая в прыжке миллиарды с бюджетного поля, спортивные пары: Сердюков и Васильева, Христенко и Голикова, Шамалов и Тихонова (Путина).

В воротах – пустое место (Медведев). Однако на ход игры отсутствие вратаря никак не влияет, ведь судьи куплены и чужих к воротам не пускают.

Вся команда Путина играет под сильным допингом ("коктейль Родченкова"), поэтому тяжело неадекватна. Анализы за них обязаны сдавать зрители, которым строго приказано беречь свои биоматериалы.

Болельщики иногда ропщут, отказываются за спортсменов сдавать анализы на допинг, кричат: "Судью на мыло!", "Нам такой хоккей не нужен!", "Мы здесь власть!". Но костоломы из команды Путина быстро наводят на трибуне порядок, отправляя наиболее буйных зрителей в нокаут.

Некоторые наблюдатели надеются, что скоро придут настоящие судьи из Международного уголовного суда в Гааге и посадят всю команду Путина на скамейку штрафников пожизненно. Но я боюсь, что эта безумная игра еще долго не закончится.

Игорь Эйдман, Facebook