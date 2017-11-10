К 100-летию БНР вышел календарь «Адреса БНР» 10.11.2017, 19:30

Календарь содержит изображения 12 зданий, в которых в разное время происходили события, связанные с БНР.

К 100-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, который будет отмечаться в следующем году, вышел настенный календарь «Адреса БНР», передает nn.by.

Он содержит изображения 12 зданий, в которых в разное время происходили события, связанные с БНР.

Это — Купаловский театр, где в декабре 1917 года состоялся исторический Первый Всебелорусский съезд, дом купца Муравьева в Гродно, где находилось правительство БНР после выезда из Минска, здание Белорусской миссии в Риге. Есть в календаре Вильнюс, Каунас, Прага, Таллин и даже Нью-Йорк!

Каждый из «адресов БНР» представлен в современном фото, с указанием настоящего адреса и прежнего.

Составила календарь историк Наталья Гордиенко, а оформлением — руководитель студии «Адліга» Анатолий Лазарь.