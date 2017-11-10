Трамп ушел с приема, не поговорив с Путиным 15 10.11.2017, 20:01

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президенты США и РФ во Вьетнаме ограничились рукопожатием.

Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин обменялись рукопожатием на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, ранее в Белом доме заявили, что официальной встречи не будет.

Трамп и Путин улыбнулись и встали рядом друг с другом для традиционной групповой фотографии. Затем они расстались и во время приема сидели за столом далеко друг от друга, сообщает агентство.

"Что касается запланированных, формальных встреч, то в расписании нет ни одной такой, и мы не ожидаем, что они появятся", - заявил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам за несколько минут до приземления Трампа в Дананге.

9 ноября в МИД РФ заявили, что Путин и Трамп встретятся "скорее всего" в пятницу. Вскоре последовало опровержение со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что стороны выясняют - есть ли у президентов достаточно тем для обсуждения тет-а-тет, или встречаться нет смысла.