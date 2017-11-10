Правитель Филиппин признался, что в 16 лет убил человека 3 10.11.2017, 20:24

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Родриго Дутерте

Фото: Gregorio B. Dantes Jr/Zumapress

По словам Дутерте, он ударил человека ножом в шею за то, что тот на него не так посмотрел.

Правитель Филиппин Родриго Дутерте сказал, что в подростковом возрасте зарезал человека.

"Когда мне было 16 лет, я убил человека", - сказал он во вьетнамском городе Дананг, куда он прибыл на саммит стран АСЕАН и АТЭС, передает ВВС.

По его словам он ударил человека ножом в шею за то, что тот на него не так посмотрел.

Позднее представитель филиппинского правителя сказал, что это было шуткой.

Ранее президент Дутерте заявлял, что в бытность мэром города Давао он "лично убивал преступников".

На саммит в Дананг прибыло множество региональных лидеров, в том числе и президент США Дональд Трамп.

Придя к власти на Филиппинах, Дутерте организовал кампанию против наркоторговли. В ходе рейдов полиции были убиты тысячи человек.

Сам Дутерте поддерживает убийства без суда и следствия тех, кто замешан в наркоторговле, и заявлял, что "с удовольствием убил бы три миллиона наркозависимых жителей страны".

"Яркие лингвистические приемы"

Выступая перед представителями филиппинской общины Дананга, Дутерте сказал, что в юношестве отличался насилием и даже убил человека. В те времена, сказал Дутерте, его постоянно арестовывали.

Однако пресс-секретарь правителя Харри Роке сказал в интервью агентству Франс Пресс, что Дутерте часто "использует яркие лингвистические приемы", когда выступает перед соотечественниками за рубежом, и в этот раз тоже пошутил.

Дутерте и раньше говорил, что в подростковом возрасте убил человека. В 2015 году в интервью филиппинскому изданию журнала Esquire он сказал, что во время "серьезной драки на пляже", когда ему было 17 лет, он "может быть, кого-то зарезал".

Пока не ясно, говорил ли президент в Дананге об этом же инциденте.

Упомянув вопрос о правах человека во время своей речи во Вьетнаме, Дутерте предложил созвать всемирный саммит, посвященный этому вопросу, но лишь при условии, что речь будет идти не только о Филиппинах.

"Чем гибель людей на Филиппинах более важна, чем убийство детей во многих странах мира?" - цитирует правителя газета Manila Bulletin.

По словам полиции Филиппин, с тех пор как Родриго Дутерте пришел к власти, полицейскими были убиты около 4000 тысяч человек в рамках операций по борьбе с наркотиками.

В сентябре правительство Филиппин сократило бюджет комиссии по правам человека, которая расследовала эти убийства, до 1000 филиппинских песо - то есть до 20 долларов в год.

Комиссия просила дотаций в размере 34 миллионов долларов.