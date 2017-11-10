Сборная Беларуси по хоккею может попасть на Олимпиаду-2018? 2 Вадим Кнырко, «Трибуна»

10.11.2017, 20:31

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Белорусские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, если отстранят Россию.

Что случилось с Россией?

Если кто не в теме, Россия может не поехать на Олимпиаду в Пхенчхане. Наших соседей продолжают прессовать различные международные организации за допинговые прегрешения в Сочи. МОК ведет сразу несколько расследований, их результаты будут объявлены примерно через месяц. Худший исход для россиян – отстранение команды в полном составе от ближайших Игр в Южной Корее. Есть еще вариант выступления под нейтральным флагом, но российская сторона на самом высоком уровне считает подобный сценарий неприемлемым.

У России уже отобрали четыре медали ОИ-2014. Все – в лыжных гонках. Одна из наград Сочи должна отойти белорусу Сергею Долидовичу.

А что с хоккеем?

Разумеется, если от участия в Олимпиаде-2018 будет отстранена вся олимпийская сборная России, то и дружины Олега Знарка в Корее не будет. А это значит, что Игры останутся без одного из главных (если не главного) фаворитов Игр. Причем российская сторона уже предложила кое-какие контрмеры в качестве угрозы. Если до этого дойдет, то хоккейный олимпийский турнир рискует превратиться в скучное посмешище.

Причем тут Беларусь?

В случае отстранения сборной России останется всего 11 участников турнира. Разумеется, оставлять хоккей в обрезанном варианте не решатся ни МОК, ни ИИХФ. Логично предположить, что будет проведена процедура добора. И так же логично предположить, что доберут белорусскую сборную. И к этому есть сразу несколько предпосылок.

Во-первых, текущий ранжир команд. Прямо сейчас белорусы находятся на 10-м месте в рейтинге. Наши – лучшие среди неучастников Игр. Следующий неудачник – Латвия – на 12-м месте.

Во-вторых, наши были лучшими в рейтинге во время квалификации на Игры. Тогда Беларусь находилась на 9-й строчке. Разумеется, среди непрошедших команд наши снова-таки выше всех.

В-третьих, наши были лучшими среди команд, непрошедших на Игры, по очкам, набранным в матчах Финальной олимпийской квалификации. Если сформировать виртуальную таблицу из неудачников, то «лаки-лузерами» опять становимся мы:

1. Беларусь – 7 очков (чистые победы над Данией и Польшей, поражение по буллитам от Словении)

2. Латвия – 6 очков

3. Франция – 5 очков

4. Казахстан – 5 очков

Что говорят официальные лица?

Пока ничего. И это неудивительно. В ФХБ отказываются от комментариев, мол, это и преждевременно, и некорректно по отношению к россиянам.

Мы сделали запрос в Международную федерацию хоккея, но и там вариант возможного участия белорусской сборной на Олимпиаде не подтвердили, но и не опровергли: «На данный момент ИИХФ ждет решения МОК по российской команде. Какие-то комментарии мы будем давать только после окончания работы двух дисциплинарных комиссий». Хотя глава Международной федерации Рене Фазель еще неделю назад был категоричен.

Нечто похожее ИИХФ ответила и на угрозу КХЛ не отпустить игроков в Южную Корею. В Международной федерации избрали выжидательную тактику.

Какая сборная Беларуси может поехать в Южную Корею?

Даже когда ослабнут фавориты, наши в фаворитов не превратятся. Более того, если Беларусь чудесным образом окажется среди участников Олимпиады, а КХЛ запретит легионерам ехать в Корею, то Дэйву Льюису придется поломать голову над составом. Нужно будет выискивать людей по клубам экстралиги и другим не самым очевидным турнирам.

Впрочем, есть еще один утопический вариант, который хоть как-то усилит нашу сборную: распустить перед кахаэловским дэдлайном белорусов из минского «Динамо». Игроки «зубров» отправятся в экстралигу, а их места займут менее искушенные хоккеисты из чемпионата Беларуси. Но этот сценарий уж совсем из разряда фантастики.

Вадим Кнырко, «Трибуна»