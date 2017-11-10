Помощник Лукашенко: Белорусы должны платить 100% «коммуналки» 39 10.11.2017, 20:45

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Фото с сайта sgpress.ru

Также помощник правителя обратил внимание, что население сегодня существенно не доплачивает за отопление.

В Беларуси необходимо вводить стопроцентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, убежден помощник Лукашенко — инспектор по городу Минску Владимир Карпяк. При этом нужно выполнить обязательное условие — обеспечить рост реальных доходов граждан, передает агентство «Минск-Новости».

— Стране необходимо выходить на стопроцентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг. Но обязательное условие при этом — обеспечить рост реальных доходов граждан, — подчеркнул Владимир Карпяк. — С одной стороны, когда платишь за услуги в полном объеме, появляется реальная необходимость экономить, целесообразность внедрения энергосберегающих технологий. Вспомните ту же воду, ведь не только счетчики, но и рост тарифов понудили горожан экономить этот ресурс. С другой стороны, снижается нагрузка на предприятия по так называемому перекрестному субсидированию, что позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции и сделать ее конкурентоспособной на внешних рынках.

Владимир Карпяк отметил, что сегодня самая весомая статья в жировке — это отопление. По его мнению, здесь есть резервы для снижения затрат. Помощник диктатора обратил внимание, что население сегодня не доплачивает за отопление, значительная часть субсидируется государством.

— Но кто-то живет в квартире площадью 40 м², а у кого-то 500 квадратов. И во втором случае сумма субсидии в разы больше. Поэтому и нужно обеспечить рост благосостояния населения, чтобы каждый оплачивал в полном объеме потребленные ресурсы, — пояснил Владимир Карпяк. — Тогда государство не будет субсидировать богатых, а будет оказывать адресную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается.

Белорусы сейчас возмещают за отопление 16,8% от себестоимости, сообщил в октябре вице-премьер Владимир Семашко.