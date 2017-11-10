NASA подсчитала финансовую выгоду от SpaceX 2 10.11.2017, 20:55

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NASA признала трехкратное преимущество Маска в освоении космоса.

Сотрудник Космического центра имени Джона Кеннеди (США) Эдгар Сапата оценил выгоду NASA от сотрудничества с частными космическими компаниями по перевозки и доставке груза в открытый космос, передает znaj.ua.

Услуги SpaceX и Orbital ATK обходятся аэрокосмическому агентству в два-три раза дешевле, чем использование многоразового транспортного космического корабля Space Shuttle.

Доставка одного килограмма груза на МКС у SpaceX стоит 89 тысяч долларов, а у Orbital ATK - 135 тысяч долларов. Для сравнения, отправка одного килограмма груза с помощью Space Shuttle стоила бы уже 272 тысячи долларов.

По предварительным оценкам, доставка четырёх астронавтов на корабле Dragon 2 (SpaceX) обойдется в 405 миллионов долларов, а на Starliner (Boeing) - в 654 миллиона долларов. Сейчас NASA отправляет астронавтов на российских “Союзах” по 80 миллионов долларов за одного человека.

Стоит отметить, что NASA ранее заявляла, что в связи с финансовыми проблемами не имеет возможности воплотить все свои проекты в реальность, однако пообещала отправить первых колонистов на Марс уже к 2019 году. Компания планирует обогнать SpaceX в колонизации красной планеты, и даже несмотря на большие риски продолжает проводить испытания ракет, которые доставят людей на Марс.