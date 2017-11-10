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В Беларуси кадровые перестановки в МВД

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  • 10.11.2017, 21:15
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Александр Барсуков

Правитель назначил нового замминистра внутренних дел.

Стало известно о кадровой перестановке в белорусском силовом ведомстве. В пятницу, 10 ноября 2017 года, Александр Лукашенко подписал указ №400, согласно которому Александра Барсукова освободили от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначили заместителем министра внутренних дел, передает БелТА.

Еще один указ, подписанный белорусским диктатором, изменил должность Виктора Дубовца. Теперь Дубовец, занимавший должность замминистра внутренних дел – начальника Департамента финансов и тыла, уволен со службы в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Его назначили начальником Департамента финансов и тыла МВД.

Также от должности освобожден Александр Кобрусев, бывший заместителем министра силового ведомства по идеологической работе и кадровому обеспечению. Кобрусев так же уволен со службы в органах внутренних дел в запас в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.


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