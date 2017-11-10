«Дело Веремко»: БАТЭ вернули три очка 6 10.11.2017, 21:19

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Борисовскому клубу назначили денежный штраф.

Белорусская федерация футбола, рассмотрев апелляцию БАТЭ по «делу Веремко», приняла решение отменить вердикт дисциплинарного комитета о лишении борисовского клуба 3 очков. Вместе с тем ФК БАТЭ признан виновным в неправомерной заявке на игру со «Слуцком» запасного голкипера Сергея Веремко и наказан денежным штрафом в 2 тысячи базовых величин (46 тысяч рублей, что составляет около 23 тысяч долларов), передает tut.by.

В состав Апелляционного комитета входили четыре человека: это адвокаты Александр Назаров (председатель) и Евгений Малиновский, а также предприниматель Андрей Балабин и телекомментатор Владимир Новицкий.

Ранее в их компании был и футбольный специалист Андрей Лаврик, но это дело прошлое — после того как он был назначен спортивным директором минского «Динамо», его членство в комитете приостановлено.

Напомним, что БАТЭ был сурово наказан техническим поражением 0:3 «за неправомерную заявку на игру» запасного вратаря Сергея Веремко в матче со «Слуцком», где борисовчане одержали разгромную победу 6:0.

На поле в той игре голкипер не появился, но в результате разбирательства КДК пришел к выводу, что вносить фамилию футболиста в заявку на матч клуб не имел права.

После завершения заседания апелляционного комитета генеральный директор ФК БАТЭ Михаил Деменцевич отказался от комментариев, переадресовав журналистов «к тем, кто принимал это решение».

Мотивировочная часть решения апелляционного комитета будет опубликована АБФФ позже.