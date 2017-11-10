Отказ Трампа: в чем действительно проиграл Путин 2 10.11.2017, 21:33

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Трамп понимает, что встреча с Путиным ослабит его позиции.

Отказ президента США Дональда Трампа от официальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме продиктован внутриполитическими соображениями. Путин же терпит очередное, пусть и незначительное, поражение. Такое мнение "Апострофу" высказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

Никакой реакции Кремля не будет. Встреча, видимо, состоится, но на полях, в кулуарах. Руки они друг другу, наверное, пожмут. Все-таки вряд ли они пройдут друг мимо друга, отвернув головы. Так что какая-то встреча будет (краткое рукопожатие двух президентов на саммите уже состоялось, - прим.).

Полноценной встречи не будет. Нужна ли эта встреча Кремлю – естественно, нужна. Нужна ли эта встреча Трампу – нет, не нужна. И Трампу, и Кремлю эта встреча абсолютно не нужна с точки зрения международных вопросов, потому что позиции России и США по всем проблемам – Корея, Иран, Сирия и Украина – вполне определены. И никакая встреча тут ничего не изменит.

Но эта встреча важна и для России, и для Америки исключительно во внутриполитическом контексте и пиаре. Только Трампу она не нужна, исходя из внутриполитических соображений, а Путину она нужна, исходя из внутриполитических соображений и пиара.

Для Трампа эта официальная встреча означала бы лишнее обвинение в том, что он - русский агент, и поэтому в современном контексте ему это абсолютно не нужно. А для Путина эта встреча означала бы лишнее подтверждение того, что весь мир, то есть Америка, его признает и с ним считается. Поэтому Путину эта встреча была необходима. Но если официальной встречи не будет, то это означает, что Путин потерпел неприятное для себя поражение.

Неформальная встреча, я думаю, состоится. Но еще раз повторяю, что практического значения она не имеет – хоть формальная, хоть неформальная – потому что на ней никакие вопросы решить невозможно. Для Путина было важно одно – подтверждение своего статуса, отнюдь не изгоя, а везде принятого лидера. Этого подтверждения не будет, потому что его дает именно протокольная официальная встреча. Будет прямо обратное: подтверждение того, что Путин - лидер токсичный, нерукопожатный, что с ним не хотят официально встречаться. Это чисто статусные и символические вещи, которые важны для Путина.

Что касается выделения США 4,6 миллиарда долларов для противостояния российской агрессии, то, я думаю, со стороны Кремля будет много слов, но мало дел, потому что денег в России нет и взять их неоткуда. Пиар-волну поднять легко и это можно бесплатно. А чтобы практически выделить лишние миллиарды на армию, то Россия не может себе позволить такой роскоши.

Но Россия не собирается совершать никакую агрессию в Европе, поэтому американцы выбросят деньги на ветер. Однако, в любом случае, в России нет денег, чтобы ответить усилением вооружений. А усилить в ответ пропаганду в телевизоре – это легко, поскольку не стоит ни одной копейки. В телевизоре сидят те же люди, которые будут болтать те же вещи, но просто будут орать громче. Вот и все.