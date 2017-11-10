У хозяина «дома с чертями» из Ратомки оказался такой же креативный автомобиль 1 10.11.2017, 21:50

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Оберег для машины бизнесмена Дениса выковал скульптор из Витебска.

У хозяина «дома с чертями» оказался такой же креативный автомобиль — тоже с чертями. Машину в Минске на днях заметили читатели tut.by.

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

В августе мы писали о необычном доме под Минском. Хозяин дома украсил его чертями, черепами. Из забора «лезут» черные руки и прочие устрашающие атрибуты. О самом хозяине дома известно немногое: его зовут Денис, он бизнесмен. У него есть еще один дом под Витебском — тоже с чертями.

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Соседи восприняли необычный дом неоднозначно: многим задумка понравилась, некоторые отнеслись к креативу с опаской.

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Дом этот уже воспринимается как местная достопримечательность. Ничего кошмарного в этом не вижу, но жить в таком точно не стала бы, — говорит местная жительница.

Недавно в Минске читатели заметили автомобиль, оформленный в таком же стиле, как и дом. Фото опубликовано в Instagram.

Известно, что автор чертей и рук — витебский скульптор Константин Савицкий-Кукольник.

Он также создал оберег для машины бизнесмена Дениса — выковал брутальный череп на бампер и забавного чертика.