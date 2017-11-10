Ученые назвали напиток, который помогает похудеть 10.11.2017, 22:13

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели интересное исследование.

Черный чай способствует снижению веса, так как меняет микрофлору кишечника. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте вуза.

Благодаря предыдущим исследованиям было известно, что химические вещества в зеленом чае, полифенолы, впитываются организмом и влияют на метаболизм в печени. Как оказалось полифенолы черного чая, которые слишком велики для поглощения в тонком кишечнике, стимулируют рост кишечной бактерии и образование короткоцепочечных жирных кислот, которые также влияют на метаболизм печени, пишет nedug.ru.

Выяснить это удалось благодаря опытам над мышами, которых разделили на четыре группы и посадили на разную диету. Первые две не включали чай вообще, при этом в одном случае пища была жирной, а в другом — нежирной. Оставшиеся две диеты были такими же, но уже включали экстракт черного или зеленого чая.

Через четыре недели масса мышей, получавших экстракты чая, упала до того же уровня, что и у животных, которые получали пищу с низким содержанием жиров. Ученые также проанализировали микробиом в кишечнике мышей и измерили жировые отложения в тканях печени.

Как оказалось, регулярное потребление чая привело к уменьшению бактерий, вызывающих ожирение. При этом только у животных, которым давали черный чай, стало больше бактерий под названием Pseudobutyrivibrio, что показало разницу между двумя этими напитками.

— Было известно, что полифенолы зеленого чая больше полезны для здоровья, чем полифенолы черного, поскольку химикаты первого поглощаются кровью и тканью, — отметила ведущий автор исследования Сюзанна Хеннинг. — Наше исследование показало, что черный чай через воздействие на микробиом кишечника также может способствовать улучшению здоровья и потере веса.