Спикер парламента Каталонии освобождена под залог 10.11.2017, 22:20

Карме Форкадель

Фото: Manu Fernandez / AP

Деньги для залога Карме Форкадель собрали ее сторонники.

Правоохранительные органы Испании разрешили председателю парламента Каталонии Карме Форкадель покинуть тюрьму Алькала-Меко под залог в 150 тысяч евро, сообщила в пятницу DW со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Деньги для залога были собраны сторонниками Форкадель. между тем политику запрещено покидать Испанию, она обязана еженедельно появляться в суде и присутствовать на всех судебных заседаниях по ее делу.

Карме Форкадель провела в тюрьме одну ночь. Она и еще пять депутатов были арестованы по решению Верховного суда страны. Всех их обвиняют в мятеже, бунте и растрате общественных средств. Максимальный срок наказания по этим обвинениям - 30 лет лишения свободы.

В настоящее время большинство бывших министров отправленного в отставку регионального правительства Каталонии находятся под стражей. Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четыре министра скрылись в Брюсселе, чтобы избежать ареста. Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его четверых соратников 3 ноября. Бельгийский суд в течение 15 дней должен вынести решение по этому ордеру.