В Варшаве появится улица генерала Булак-Балаховича 2 10.11.2017, 23:15

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Улица белорусского генерала в столице Польши должна появиться в рамках декоммунизации.

В Варшаве, в рамках декоммунизации публичных названий, должна появиться улица генерала Станислава Булак-Балаховича (1883-1940).

Сейчас эта улица, которая находится в квартале Вавер в правобережной части Варшавы, носит имя Бронислава Весоловского (1870-1919), коммунистического деятеля и участника Октябрьской революции, пишет «Радыё Свабода».

Согласно с распоряжением мазовецкого воеводы Здислава Сиперы, в столице Польши вскоре будут изменены названия 47 улиц.

Согласно польскому закону с 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя через названия публичных объектов, эти названия должны быть изменены до 2 сентября 2017 года соответствующими органами самоуправления польской столицы. В случае, если такое не происходит, закон дает право поменять названия в Варшаве главе исполнительной власти Мазовецкого воеводства.

Станислав Булак-Балахович - белорусский, польский и российский военный деятель. Офицер кавалерии Российской императорской армии, генерал-майор Белой армии, генерал Отдельного отряда БНР, командир волонтерских отрядов польской армии в 1920 г. участник гражданской войны в Испании на стороне генерала Франко. После оккупации Польши Третьим рейхом пытался организовать партизанский отряд для борьбы с нацистскими оккупантами, участвовал в обороне Варшавы. Был убит в Варшаве 10 мая 1940 немецким патрулем. Место его захоронения неизвестно.