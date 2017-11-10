В Варшаве появится улица генерала Булак-Балаховича

В Варшаве появится улица генерала Булак-Балаховича2
- 10.11.2017, 23:15
- 1,099
Улица белорусского генерала в столице Польши должна появиться в рамках декоммунизации.
В Варшаве, в рамках декоммунизации публичных названий, должна появиться улица генерала Станислава Булак-Балаховича (1883-1940).
Сейчас эта улица, которая находится в квартале Вавер в правобережной части Варшавы, носит имя Бронислава Весоловского (1870-1919), коммунистического деятеля и участника Октябрьской революции, пишет «Радыё Свабода».
Согласно с распоряжением мазовецкого воеводы Здислава Сиперы, в столице Польши вскоре будут изменены названия 47 улиц.
Согласно польскому закону с 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя через названия публичных объектов, эти названия должны быть изменены до 2 сентября 2017 года соответствующими органами самоуправления польской столицы. В случае, если такое не происходит, закон дает право поменять названия в Варшаве главе исполнительной власти Мазовецкого воеводства.
Станислав Булак-Балахович - белорусский, польский и российский военный деятель. Офицер кавалерии Российской императорской армии, генерал-майор Белой армии, генерал Отдельного отряда БНР, командир волонтерских отрядов польской армии в 1920 г. участник гражданской войны в Испании на стороне генерала Франко. После оккупации Польши Третьим рейхом пытался организовать партизанский отряд для борьбы с нацистскими оккупантами, участвовал в обороне Варшавы. Был убит в Варшаве 10 мая 1940 немецким патрулем. Место его захоронения неизвестно.