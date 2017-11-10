В Ельске велосипедист подрался с инспектором ГАИ 6 10.11.2017, 22:53

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Инцидент произошел в райцентре еще 12 сентября.

В Ельске велосипедист подрался с инспектором ГАИ, возбуждено уголовное дело, сообщили БелТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

«Инцидент произошел в райцентре еще 12 сентября. Инспектор ГАИ остановил 50-летнего велосипедиста, заподозрив, что мужчина был пьян. Его пригласили в машину ГАИ для составления протокола и прохождения медосвидетельствования. Но тот начал оказывать сопротивление: несколько раз ударил инспектора, причинив телесные повреждения», — рассказали в ГАИ.

В итоге на мужчину составили протокол за нарушение ПДД, а уже 8 ноября возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК Беларуси (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия). Санкция статьи предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет.