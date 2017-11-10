В машине россиян на белорусско-украинской границе нашли спрятанного пассажира 1 10.11.2017, 23:08

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60-летнюю женщину пограничники обнаружили в багажнике.

9 ноября в пункте пропуска «Веселовка» пограничники вместе с таможенниками нашли в багажнике автомобиля женщину. Оказалось, украинка вовремя не заменила паспорт — и ее дочь вызвалась помочь. Подробности сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Двое россиян (мужчина и женщина) на машине Volkswagen следовали из Беларуси в Украину. В ходе досмотра авто под ворохом верхней одежды в багажнике нашли украинку.

60-летняя женщина приходится матерью россиянке. Срок действия паспорта пенсионерки истек еще в марте 2015-го. И еще при пересечении российско-белорусской границы об этом ее предупреждали российские сотрудники.

Но женщина решила вернуться на родину нелегально. Теперь в отношении нее начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы. Ее же привлекут к ответственности за нарушение правил пребывания в стране.

Все трое через границу не пропущены.