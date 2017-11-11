В Британии самолет совершил посадку без переднего шасси 11.11.2017, 8:12

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Фото: twitter

На борту находились 52 пассажира.

В международном аэропорту Белфаст-Сити имени Джорджа Беста в Британии самолет Bombardier Q-400 авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без переднего шасси, ударившись носом о взлетно-посадочную полосу.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Сообщается, что на борту находились 52 пассажира, среди которых младенец, и четыре члена экипажа. Один пассажир был доставлен в больницу с травмой руки.

Пресс-секретарь отметила, что технические трудности произошли после взлета из аэропорта примерно в 11:20 в пятницу. Самолет вынужден был около двух часов окружить над Ирландским морем, сбрасывая топливо, чтобы уменьшить вес, прежде чем зайти на посадку.

После того, как самолет сел в 13:30, к нему кинулись пожарные и все пассажиры с экипажем были безопасно эвакуированы.

"Пилоты в этом случае, похоже, проделали отличную работу по посадке самолета в таких условиях", - сказал генеральный секретарь союза пилотов Balpa.