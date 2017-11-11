Белорусские хоккеисты в овертайме обыграли французов 11.11.2017, 8:20

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Сборная Беларуси по хоккею выиграла в гостях у команды Франции со счетом 3:2.

Белорусы пропустили два гола в первом периоде, но смогли отыграться благодаря шайбам Джеффа Платта и Дмитрия Дерябина. Игра перешла в овертайм, где победу нашей сборной принес Андрей Белевич.

Беларусь: Карнаухов (Малютин); Дерябин — Воробей, Гаврус (А) — Боярчук — Платт (А); Хоромандо — Устиненко, Астанков — Белевич — Васильчук; Дюков — Сачивко, Левша — Дрозд (К) — Карабань; Буйницкий — Литвинов — Амброжейчик; Чайка.

Франция: Илонен (Кеменер); Беш (А) — Манавьян, Тексье — С. Да Коста (к) — Флери; Дам-Малька — Шакиашвили, Реш — Клеро — Бертран; Галле — Ллорка, Ламперье (А) — Ритц — Беден; Вилль — Бертон — Мая; Дюссо, Матима, пишет sport.tut.by.

В завершающий день белорусы сыграют с командой Словении.