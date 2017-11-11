Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Минобороны Йемена 11.11.2017, 8:25

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Одна из бомб попала в жилой район.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по министерству обороны Йемена в столице страны Сане. Об этом 11 ноября AFP сообщило в своем Twitter со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала Al Jazeera, военно-воздушные силы нанесли два удара. Одна из бомб попала в жилой район – восемь человек получили ранения.

4 ноября силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в окрестностях Эр-Рияда баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена. Взрыв был слышен в аэропорту столицы государства. О жертвах и разрушениях информации не поступало. По данным Al Jazeera, ответственность за взрыв в Эр-Рияде взяли йеменские повстанцы-хуситы.

#UPDATE Fresh strikes come amid a ratcheting up of tensions between Saudi Arabia and its rival Iran https://t.co/t7TtF8a6QB — AFP news agency (@AFP) 11 ноября 2017 г.

6 ноября Саудовская Аравия обвинила в пусках ракет Иран. Королевство предупредило, что может воспользоваться правом на самооборону.

10 ноября командующий военно-воздушными силами США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что баллистическая ракета была изготовлена в Иране и имела иранскую маркировку.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.