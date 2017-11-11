Попугаи в Индонезии «умнее» трехлетних детей 1 11.11.2017, 8:38

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Исследователи доказали, что попугаи вида какаду Гоффина обладают пространственным мышлением.

Группа австрийских ученых продемонстрировала, что какаду Гоффина весьма быстро учатся подбирать трехмерные фигурки, которые подходят под отверстия сложной формы, тем самым доказав, что птицы отлично разбираются в геометрических понятиях о подобии и симметрии. Исследование биологов из Вены опубликовано в научном журнале PLоS ONE, кратко о нем сообщает издание Naked Science.

Как пишут авторы научной работы, этот индонезийский вид какаду в природе не используют орудия труда и не изготавливают их, однако в лаборатории демонстрируют способности, помогающие им находить способы решения задач, для которых нужны относительно сложные инструменты.

"Животным нужно было подобрать предмет так, чтобы он прошел в отверстие сложной формы. Какаду не просто справились с заданием; чтобы поместить предмет в отверстие, им понадобилось меньше попыток, чем многим приматам", - пишет издание.

Умение находить соответствие между формой трехмерных объектов (вставить ключ в замок, выбрать нужную отвертку) - эти действия требуют навыка, который начинает развиваться в первые годы жизни ребенка. Вставить шарик в круглое отверстие могут младенцы в возрасте одного года; на то, чтобы разобраться с квадратным отверстием и кубиком, уходит еще 12 месяцев. В возрасте 3-4 лет дети начинают поворачивать предметы и оценивать их форму перед тем, как решить, к какому отверстию они подойдут.

Австрийские ученые использовали прозрачную коробку с несимметричным отверстием в одной из стенок. Чтобы получить лакомство, попугаи без всякого предварительного обучения подбирали фигурку подходящей формы и вставляли ее в отверстие так, чтобы она оказалась в коробке. Птицы почти сходу находили в куче фигур подходящую и после немногочисленных попыток вставить ее почти всегда добивались успеха.

"Это доказывает, что какаду Гоффина владеют аллоцентрической системой координат, аналогичной той, которая развивается у человека к концу второго года жизни", - утверждают авторы статьи.